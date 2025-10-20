Zee Rajasthan
कजाकिस्तान में जिंदगी की जंग लड़ रहा राहुल पहुंचा जयपुर SMS अस्पताल

Rajasthan News: कजाकिस्तान में गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल को आज जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया. जयपुर एयरपोर्ट से SMS अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे मेडिकल ICU बेड नंबर 1 पर भर्ती कराया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 20, 2025, 11:02 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 11:02 PM IST

कजाकिस्तान में जिंदगी की जंग लड़ रहा राहुल पहुंचा जयपुर SMS अस्पताल

Rajasthan News: कजाकिस्तान में गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल को आज जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया. जयपुर एयरपोर्ट से SMS अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे मेडिकल ICU बेड नंबर-1 पर भर्ती कराया गया. ब्रेन हेमरेज से पीड़ित राहुल फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और उसके इलाज के लिए SMS प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं.

SMS अस्पताल प्रशासन ने राहुल के इलाज के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष चार डॉक्टरों की टीम गठित की है. हालांकि मरीज की ट्रीटमेंट हिस्ट्री अभी तक उपलब्ध नहीं है. इसलिए प्रारंभिक जांच के बाद ही यह तय होगा कि उसका मुख्य उपचार कौन करेगा.

ICU बेड नंबर 1 पर राहुल का इलाज होगा. इलाज की निगरानी प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. नरेंद्र सिंह चौहान करेंगे. चिकित्सा टीम में मेडिसिन प्रोफेसर डॉ. धायल, न्यूरो सर्जन डॉ. दिनेश खंडेलवाल, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. निहार, इमरजेंसी विभाग प्रमुख डॉ. सतीश मीणा शामिल हैं.

राहुल के ब्रेन हेमरेज की स्थिति को देखते हुए संभावना है कि न्यूरोसर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े. ऐसी स्थिति में सीनियर न्यूरो प्रोफेसर को मेडिकल टीम में शामिल किया जाएगा.

राहुल को जयपुर एयरपोर्ट से SMS अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए महज कुछ मिनटों में लाया गया, जिससे उसकी हालत को संभालने में समय न लगे. यह ग्रीन कॉरिडोर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की मदद से बनाया गया.

