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जयपुर में अंबेडकर जयंती पर सम्मान समारोह, IAS-IPS अधिकारियों की प्रेरणादायक कहानियां आई सामने

Raigar Officers Club Jaipur: जयपुर में रैगर ऑफिसर क्लब की ओर से अंबेडकर जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह में नए अधिकारी सदस्य, सेवानिवृत्त ROC सदस्यों को सम्मानित किया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 12, 2026, 07:29 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 07:29 PM IST

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जयपुर में अंबेडकर जयंती पर सम्मान समारोह, IAS-IPS अधिकारियों की प्रेरणादायक कहानियां आई सामने

Raigar Officers Club Jaipur: राजस्थान के जयपुर जिले में रैगर ऑफिसर क्लब की ओर से अंबेडकर जयंती और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के दौरान नए अधिकारी सदस्य, सेवानिवृत्त ROC सदस्यों और बालिका छात्रावास में सहयोगी भामाशाहों को सम्मानित किया गया.

आरओसी के अध्यक्ष मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि प्रदेशभर से बड़ी संख्या में रैगर समाज के नवनियुक्त अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें IAS, IPS, RAS, RPS और अकाउंटस सर्विसेस समेत अन्य सेवा में अधिकारी बने सभी अधिकारी ने आज रैगर ऑफिसर क्लब की सदस्यता ग्रहण की. इससे पहले आरओसी की ओर से सभी को सम्मानित किया गया.

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कार्यक्रम में सम्मानित होने पर सभी अधिकारियों ने अधिकारी बनने तक अपनी-अपनी संघर्ष की कहानी बताकर आने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया. संघर्ष की कहानी में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओएसडी रही सपना मौर्य ने बताया कि 10 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, फिर उसके बाद मां का भी साया उठ गया.

इसके बाद नानी ने पालन पोषण किया और कहा कि मेरी सपना अधिकरी बनेगी, आज नानी का सपना पूरा हुआ. आरओसी के महासचिव एसएन धौलपुरिया ने बताया कि रैगर ऑफिसर क्लब की ओर से समाज के युवाओं को IAS, IPS, RAS, RPS समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैया​री के लिए स्कॉलरशिप की मदद की जा रही है, तो वहीं युवतियों को स्कॉलरशिप, हॉस्टल और खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है. रैगर ऑफिसर क्लब की ओर से समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं.

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