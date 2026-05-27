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रेल मंत्री ने लूणी स्टेशन पर खरीदे रसगुल्ले, जेब से निकाला मोबाइल और फिर दी ये सीख

Jaipur News :रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो चर्चा में  है, जिसमें रेल मंत्री ने लूणी स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर, एक फूड स्टॉल से रसगुल्ले खरीदे और पेमेंट ऑनलाइन किया

Edited byPragati PantReported byKashi Ram
Published: May 27, 2026, 08:30 PM|Updated: May 27, 2026, 08:30 PM
रेल मंत्री ने लूणी स्टेशन पर खरीदे रसगुल्ले, जेब से निकाला मोबाइल और फिर दी ये सीख
Image Credit: AI

Jaipur News : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो चर्चा में है. पिछले दिनों जब वे जालौर दौरे पर आए तो बीच में लूनी स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के दौरान उन्होंने रसुल्ले खरीदे। मंत्री ने रसगुल्लों का भुगतान अपने मोबाइल से यूपीआई एप के जरिए किया. वहीं उत्तर-पश्चिम रेलवे भी लगातार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रहा है.

लूणी स्टेशन पर रूके थे रेल मंत्री

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पिछले दिनों राजस्थान दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का डिजिटल भुगतान करते हुए का एक वीडियो सामने आया है. रेल मंत्री ने पिछले दिनों जालौर को पहली बार जयपुर और दिल्ली से जोड़ने वाली भुज-दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. इस अवसर पर जालोर-पाली मारवाड़-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल ट्रेन से खुद रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी यात्रा की. इस दौरान ट्रेन जब बीच में लूनी स्टेशन पर रुकी तो रेल मंत्री भी मिठाई खरीदने के लिए उतरे.

रेल मंत्री ने लिया रसगुल्ले का स्वाद

रेल मंत्री ने एक फूड स्टॉल से रसगुल्ले खरीदे और 150 रुपए का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया. रेलमंत्री ने आमजन को डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया है. यह रेलवे परिसर में तेजी से हो रहे डिजीटलीकरण के प्रतीकात्मक रूप को भी दर्शाता है. दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे में रेलवे टिकट, पार्सल, रिटायरिंग रूम, गुड्स तथा अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू किया है.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के प्रमुख स्टेशनों के आरक्षण टिकट काउंटरों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से पहले से ही डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त कई स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी ATVM के जरिए भी यात्री डिजिटल माध्यम से अनारक्षित टिकट प्राप्त कर रहे हैं. यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली से खुले पैसे की समस्या समाप्त हो रही है. साथ ही यात्रियों को कम समय में पारदर्शी और सुरक्षित टिकट सेवा मिल रही है. इसके साथ ही रेलवन एप और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक करवाने पर भी डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटरों तथा पार्सल कार्यालयों में क्यूआर कोड सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.


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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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