/रेल मंत्री ने इस Student की एकदम से मान ली बात, बदल दी IRCTC की नई वेबसाइट

IRCTC Beta Website: ट्रेन टिकट बुकिंग को पहले से अधिक आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग सेवा IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस नई वेबसाइट के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसकी शुरुआत जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम से हुई थी. 11 जून को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तभी एमएनआईटी के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस विभाग की पीएचडी छात्रा लविशा मीणा ने टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली तकनीकी परेशानियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया.



छात्रा की शिकायत पर रेल मंत्री ने तुरंत दिए निर्देश

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लविशा मीणा ने रेल मंत्री को बताया कि टिकट बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट अक्सर धीमी पड़ जाती है, कई बार हैंग हो जाती है और कैप्चा भरने जैसी प्रक्रियाएं यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. छात्रा की बात सुनते ही रेल मंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर नई और आधुनिक वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने 15 जुलाई तक नया पोर्टल तैयार करने का लक्ष्य तय किया और वेबसाइट के डिजाइन व यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए एमएनआईटी के छात्रों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा गया.



नई वेबसाइट में यात्रियों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं

IRCTC की नई बीटा वेबसाइट में उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब बार-बार कैप्चा भरने की आवश्यकता नहीं होगी और अनावश्यक पॉप-अप तथा भारी ग्राफिक्स को हटा दिया गया है. वेबसाइट का इंटरफेस पहले से अधिक सरल और आकर्षक बनाया गया है, जिससे पहली बार उपयोग करने वाला व्यक्ति भी आसानी से टिकट बुक कर सकेगा.



इसके अलावा सभी श्रेणियों (क्लास) में सीटों की उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिससे यात्रियों को अलग-अलग विकल्प चुनकर बार-बार खोज नहीं करनी पड़ेगी. टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में भी कई चरण कम किए गए हैं, जिससे कन्फर्म टिकट बुक करने में कम समय लगेगा. नियमित यात्रियों की जानकारी सेव करने की सुविधा भी दी गई है, ताकि अगली बार टिकट बुक करते समय बार-बार विवरण दर्ज न करना पड़े.



आम लोगों से मांगा जा रहा फीडबैक

फिलहाल नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लाइव किया गया है. यात्री मौजूदा IRCTC वेबसाइट पर दिए गए बीटा लिंक के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं. रेलवे ने उपयोगकर्ताओं से वेबसाइट की स्पीड, डिजाइन, उपयोग में आसानी और अन्य सुविधाओं को लेकर सुझाव भी मांगे हैं. इन सुझावों के आधार पर अंतिम संस्करण में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि पूरे देश में लॉन्च होने से पहले वेबसाइट को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके.



छात्रा की पहल बनी लाखों यात्रियों के लिए राहत

एमएनआईटी जयपुर की छात्रा लविशा मीणा की एक रचनात्मक शिकायत ने लाखों रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस पहल से यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि नागरिक अपने सुझाव सकारात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचाएं, तो उन पर गंभीरता से काम किया जा सकता है. नई IRCTC वेबसाइट का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को तेज, सरल और अधिक भरोसेमंद बनाना है, जिससे देशभर के करोड़ों रेल यात्रियों को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके.

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