/12000 फीट ऊपर पिंडारी ग्लेशियर पर जयपुर के PRO विनोद बेनीवाल समेत किस-किस ने लहराया परचम देखें

Jaipur News : उत्तर रेलवे ट्रैकिंग और माउंटेरिंग एसोसिएशन द्वारा कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, साहसिक खेलों के प्रति रुचि और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रैकिंग की. उत्तराखंड के फेमस पिंडारी ग्लेशियर जीरो पॉइंट तक ट्रैक 23 से 30 मई तक सफलता के साथ पूरा हुआ. इस ट्रैक में विभिन्न रेलवे से 60 अधिकारी-कर्मचारी और 05 ऑफिसियल सहित 65 ट्रैकर शामिल रहे. इस ट्रैकिंग अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे से 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

जयपुर से जनसंपर्क अधिकारी विनोद कुमार बेनीवाल, डॉ सुरेश मीना, सुनील कुमार गोयल, स्मृति भाटी, नंद प्रकाश तनेजा, भावना तनेजा, मुकेश मीना और जोधपुर से डॉ.विशेष बंसल, प्रवीण कच्छावा, चिराग समेत प्रियल शर्मा ने भाग लिया. प्रतिभागियों ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र की कठिन और रोमांचक पर्वतीय यात्रा पूरी की. ट्रैक के दौरान प्रतिभागियों ने हिमालय की मनमोहक वादियों, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति का निकट से अनुभव किया. इस यात्रा ने कर्मचारियों को दैनिक कार्य के तनाव से दूर होकर नई ऊर्जा, ताजगी के साथ उत्साह प्रदान किया.

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प्रतिभागियों ने बताया कि यह ट्रैक उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा, जिसने न केवल शारीरिक क्षमता को चुनौती दी बल्कि टीम भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को भी सुदृढ़ किया. सभी प्रतिभागी अविस्मरणीय यादों के साथ पूर्ण उत्साह और नवीन ऊर्जा के साथ फिर अपने ऑफिस लौटे, उत्तर रेलवे ट्रैकिंग और माउंटेरिंग एसोसिएशन के संयोजक हरीश जोशी ने बताया कि एसोसिएशन समय-समय पर ऐसे साहसिक और स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है.

एसोसिएशन का उद्देश्य कर्मचारियों में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, साहसिक खेलों और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है. हर साल एसोसिएशन विभिन्न ट्रैकिंग अभियानों, पर्वतारोहण कार्यक्रमों और प्रकृति भ्रमण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे अधिकाधिक रेल कर्मचारी लाभान्वित हो सकें.