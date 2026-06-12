/केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले- अध्यक्ष नाराज हो जाए तो टिकट कट जाती है, दो महीने में शुरु होगी दरभंगा की रेगुलर ट्रेन

Ashwini Vaishnaw: बीजेपी की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में रेलवे विकास की बात बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का हल्का फुल्का अंदाज भी दिखा. वैष्णव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर देखते हुए कहा कि अध्यक्ष नाराज हो जाए तो टिकट कट जाती है. वैष्णव ने जानकारी दी कि दो महीने में दरभंगा की रेगुलर ट्रेन शुरू होगी. राठौड़ ने विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कई नेता जमानत पर चल रहे हैं, ममता बनर्जी इस श्रेणी में आने वाली है.



जयपुर शहर बीजेपी की ओर से दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, सांसद मंजू शर्मा, घनश्याम तिवाड़ी , ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे और आईटी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी. वहीं मंच से उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि अध्यक्ष नाराज हो जाएं तो टिकट कट जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source



दरअसल में वैष्णव प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के विकास की जानकारी दे रहे थे. जैसलमेर स्टेशन को लेकर कहा वहां जाकर लोग स्टेशन पर सेल्फी लेते हैं. उसके साथ ही जयपुर, जोधपुर अलवर, बीकानेर, कोटा, आबूरोड, अजमेर सहित छोटे बड़े 85 स्टेशन है जिनका काम चल रहा है. पाली स्टेशन पर उन्होंने कहा कि अध्यक्षजी का स्टेशन है, अध्यक्ष नाराज हो जाए तो भविष्य में टिकट कट सकता है. इसके बाद उन्होंने पाली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मजाकिया अंदाज में स्वीकृति भी मांगी. बोले अध्यक्ष ने अप्रूव कर दिया तो राजनीति में टिकट पक्का समझो.



केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा आजादी के बाद देश में कई प्रधानमंत्री हुए . उन्होंने अपने तरीके से विचार रखे, नीतियां बनाई. लंबे समय बाद ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसका एक विचार है, राष्ट्र प्रथम. ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय का रिकॉर्ड बनाया है. वैष्णव ने कहा जयपुर में AI डेटा सेंटर बनाएंगे. हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे. ये 12 वर्ष केवल सत्ता के वर्ष नहीं रहे, सेवा के 12 वर्ष रहे, राष्ट्र निर्माण के वर्ष हैं. आप सब ने ही मोदी जी को समय तक सेवा करने का अवसर दिया. इस अवसर को आगे बढ़ाएंगे और भारत को विकसित बनाएंगे.



राजस्थान में 85 में 25 रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है , राजस्थान में अभी 450 रेलवे स्टेशन है. कांग्रेस के समय में कई कमियां रह गई थी. 200 स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करना और लंबाई करना, जिससे गिट्टी पर नहीं उतरना पड़े. आने वाले समय में सभी 450 स्टेशनों को नया निर्माण करके अच्छा किया जाएगा.



इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 2014 से पहले और आज के भारत में जमीन-आसमान का अंतर है. उन्होंने रेलवे, आधारभूत ढांचे, तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया को तकनीक निर्यात करने की स्थिति में पहुंच चुका है. राठौड़ ने दावा किया कि पहले घोटालों की चर्चा होती थी, जबकि आज विकास की चर्चा हो रही है.



मदन राठौड़ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वॉड्रा, अरविंद केजरीवाल जमानत पर है. लालू यादव, मुलायम सिंह का परिवार, कनिमोझी और उनका परिवार जमानत पर है. ममता बनर्जी इस श्रेणी में आने वाली है. ऐसे लोग राजनीतिक कर सकते हैं तो हम चुप बैठे क्या ?



हम सबको मुखर होकर भ्रम फैलाने वालों का जवाब देना चाहिए. अब यह नहीं देखना कि कोऊ नृप हमें का हानि, यह तय करो कि शासक कौन होना चाहिए, राष्ट्र की भावना रखें इस पर गंभीर रूप से विचार करना होगा.



स्वदेश अपनाओ देश बचाओ

बीजेपी संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और जनता का विश्वास अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है. उन्होंने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हर कार्यकर्ता विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाए. अजेय कुमार ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई वैश्विक उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

अजेय कुमार ने कहा हर किसी के मन में सपना होता है, PM मोदी ने भी विकसित भारत का सपना देखा है. पीएम मोदी देश में सबको आगे लेकर चल रहे हैं . यह विश्वास करते-करते विरासत को भी संजोया और अपने सनातन की रक्षा भी की है. प्राचीन गुलामी के चिन्हों को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं. यह विश्वास केवल देश ही नहीं विदेशों में भी जीता है. बीजेपी संगठन महामंत्री ने स्वदेशी अपनाने का आह्वन करते हुए कहा भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब दिनचर्या में लोकल का वोकल को साकार करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!