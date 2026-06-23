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Jaipur DRM Office: एससी-एसटी रेलकर्मियों का जयपुर में प्रदर्शन, डीआरएम कार्यालय का घेराव

Jaipur DRM Office: ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नेतृत्व में जयपुर डीआरएम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया. कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन पर भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 25 लंबित मांगों के समाधान की मांग की. मांगें नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Jun 23, 2026, 11:18 AM|Updated: Jun 23, 2026, 11:18 AM
Jaipur DRM Office: एससी-एसटी रेलकर्मियों का जयपुर में प्रदर्शन, डीआरएम कार्यालय का घेराव
Image Credit: Jaipur DRM Office

SC ST Railway Employees: ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सैकड़ों रेलकर्मी जयपुर रेलवे स्टेशन से रैली के रूप में निकले और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय पहुंचकर घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई.


25 मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी
प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जोनल सचिव बीएल बैरवा ने किया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की करीब 25 मांगें लंबित हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. कई बार ज्ञापन और शिकायतें देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है. इसी कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.

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भेदभाव और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है. उनका कहना है कि कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और कई मामलों में न्यायसंगत कार्रवाई नहीं की जाती. बीएल बैरवा ने आरोप लगाया कि वाणिज्य विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा.


पदोन्नति में रोस्टर नियमों की अनदेखी का आरोप
मंडल अध्यक्ष राम बाबू लाल गौतम ने कहा कि लोको पायलट गुड्स सहित कई पदों पर पदोन्नति के दौरान एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए निर्धारित रोस्टर नियमों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें पदोन्नति के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है. संगठन ने मांग की कि रोस्टर प्रणाली का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए.


भूख हड़ताल की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल और अन्य लोकतांत्रिक आंदोलन भी किए जाएंगे. कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.


प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे और उन्होंने रेलवे प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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