/रामदेवरा मेले के लिए श्रद्धालुओं की राह आसान, रेलवे ने शुरू की 5 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग

Ramdevra Mela Special Train: लोक देवता बाबा रामदेव की स्मृति में लगाए जाने वाले रामदेवरा मेले को लेकर इस बार श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी नहीं झेलनी होगी. भाद्रपद माह में लगाए जाने वाले मेले को लेकर इस बार रेलवे प्रशासन ने अभी से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है.

रेलवे प्रशासन इस बार स्थानीय मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम कर रहा है. एक तरफ जहां रेलवे प्रशासन ने बीकानेर के गोगामेड़ी मेले के लिए आधा दर्जन ट्रेनें शुरू की हैं. इसी तरह लोक देवता बाबा रामदेव के रामदेवरा मेले के लिए भी आधा दर्जन ट्रेनें संचालित की जाएंगी. जैसलमेर के पोकरण के पास लगने वाले रामदेवरा मेले में जाने के लिए जोधपुर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों से तो भीड़ रहती ही है.

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जयपुर, अजमेर, नागौर, उदयपुर आदि जगहों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा आते हैं. यहां तक कि यूपी से भी श्रद्धालु ट्रेनों और बसों में रामदेवरा आते हैं. रेलवे प्रशासन ने जोधपुर से रामदेवरा के लिए खासतौर पर तैयारी की है. क्योंकि जोधपुर तक आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में नियमित ट्रेनें पहले से उपलब्ध हैं.

रामदेवरा मेले के लिए इन ट्रेनों का होगा संचालन

04861/62 भगत की कोठी-रामदेवरा-भगत की कोठी 28 अगस्त से 25 सितंबर तक चलेगी. भगत की कोठी से सुबह 9:10 बजे चलकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. रामदेवरा से दोपहर 2 बजे चलकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. 04863/64 भगत की कोठी-रामदेवरा-भगत की कोठी 11 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी. भगत की कोठी से सुबह 6:15 बजे चलकर 10:30 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. रामदेवरा से सुबह 11 बजे चलकर दोपहर 3 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी.

04865/66 भगत की कोठी-रामदेवरा-भगत की कोठी 11 से 25 सितंबर तक चलेगी. भगत की कोठी से शाम 4 बजे चलकर रात 9:20 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. रामदेवरा से रात 10 बजे चलकर रात 2 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. 04741/42 श्रीगंगानगर-पोकरण-श्रीगंगानगर 12 से 26 सितंबर तक चलेगी. श्रीगंगानगर से सुबह 10:15 बजे चलकर शाम 7:50 बजे पोकरण पहुंचेगी. पोकरण से शाम 8:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 7:50 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी. 04867/68 जोधपुर-रामदेवरा-जोधपुर 15 अगस्त आज से 16 सितंबर तक चलेगी. जोधपुर से सुबह 9:30 बजे चलकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. रामदेवरा से दोपहर 2 बजे चलकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रुकेंगी ट्रेनें

उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही इन मेला स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को पूर्व में आरक्षण कराने की अनिवार्यता नहीं रहेगी. जोधपुर से चलने वाली ट्रेनें मार्ग में जोधपुर, राईकाबाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओसियां, मारवाड लोहावट व फलौदी स्टेशनों पर ठहराव करेंगी. जबकि, श्रीगंगानगर से चलने वाली ट्रेन मार्ग में केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, जैतसर, सूरतगढ़, राजियासर, अर्जनसर, महाजन, लूणकरणसर, धीरेरा, लालगढ़, कोलायत, फलोदी और रामदेवरा स्टेशनों पर रुकेगी. कुलमिलाकर इन ट्रेनों के संचालन से इस बार मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत मिल सकेगी.

