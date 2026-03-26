IRCTC से 3 करोड़ फर्जी अकाउंट हटे, अब 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे, 3 करोड़ फर्जी खाते हटाए

Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और टिकट प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़े सुधार करने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सुधारों की घोषणा करते हुए कहा कि वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर अंकुश लगाना मुख्य उद्देश्य है.

3 करोड़ फर्जी खाते हटाए गए

टिकटों की कालाबाजारी और तत्काल प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए रेलवे ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है. बॉट्स और फर्जी सॉफ्टवेयर का पता लगाने के साथ आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन लागू किया गया. डेटा विश्लेषण के जरिए IRCTC सिस्टम से लगभग 3 करोड़ फर्जी खाते हटा दिए गए हैं. इससे सच्चे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी हो रही है और खाली बर्थों का बेहतर उपयोग संभव हो पा रहा है.

टिकट रद्द करने और रिफंड नियमों में बदलाव

टिकट प्रणाली को और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए रद्दीकरण और रिफंड प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं. अब देश भर के किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द किया जा सकेगा. पहले यह सुविधा केवल प्रस्थान स्टेशन तक ही सीमित थी. ई-टिकटों के लिए टिकट जमा रसीद (TDR) दाखिल करने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है. रिफंड अब स्वचालित रूप से प्रोसेस होगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा.

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बोर्डिंग स्टेशन बदलने की नई सुविधा

यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकेगा. पहले यह बदलाव केवल चार्ट तैयार होने से पहले ही संभव था. इस नई व्यवस्था से बड़े शहरों में जहां कई स्टेशन होते हैं, यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी. वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे.

यात्रियों की सुविधा और संगठनात्मक सुधार

ये सुधार रेल मंत्रालय की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पहल का हिस्सा हैं. समय से पहले बुकिंग करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था का लाभ मिलेगा. साथ ही, खाली बर्थों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा. रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से टिकट प्रणाली अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और यात्रियों के अनुकूल बनेगी.

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने कहा कि ये सुधार वास्तविक यात्रियों को केंद्र में रखकर किए गए हैं. फर्जी खातों की सफाई और नई डिजिटल सुविधाओं से टिकट बुकिंग का अनुभव बेहतर होगा.कुल मिलाकर, भारतीय रेलवे इन सुधारों के माध्यम से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ा रहा है, बल्कि सिस्टम को दुरुपयोग मुक्त बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम उठा रहा है. आने वाले दिनों में इन नियमों के पूरी तरह लागू होने के बाद यात्रियों को और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

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