मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब लंगर तक, राजापार्क गुरुद्वारे में सिर्फ दो दिन की LPG बची

Rajapark Gurudwara Jaipur: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की रसोई से निकलकर आस्था की रसोई तक पहुंचने लगा है. जयपुर के राजापार्क गुरुद्वारा में चलने वाली लंगर सेवा पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत का संकट मंडरा रहा है. हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराने वाली यह सेवा अब सिर्फ दो दिन के गैस स्टॉक पर चल रही है. अगर समय पर सिलेंडर नहीं मिले तो गुरुद्वारे को फिर से पुराने दौर की तरह लकड़ी की भट्टियों का सहारा लेना पड़ सकता है.

राजापार्क गुरुद्वारा की यह सिर्फ रसोई नहीं है. यह सेवा है, यह आस्था है और यह बराबरी का वो दरबार है, जहां अमीर-गरीब, जात-धर्म का फर्क मिट जाता है. जयपुर के राजापार्क गुरुद्वारे में हर दिन सैकड़ों लोग लंगर छकते हैं, लेकिन अब इस सेवा पर गैस की किल्लत का साया मंडराने लगा है. हालांकि गुरुद्वारा कमेटी का कहना है कि लंगर की सेवा कभी रुकेगी नहीं, चाहे गैस मिले या न मिले.



लकड़ी की भट्टियां फिर जलानी पड़ें तो भी सेवा जारी रहेगी. क्योंकि यहां लंगर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बनता है और शायद यही वजह है कि हालात चाहे जैसे भी हों, गुरुद्वारे की रसोई में सेवा रुकने नहीं दी जाती. गुरुद्वारा प्रबंधन के मुताबिक यहां हर महीने करीब 60 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. रोजाना 400 से 500 श्रद्धालु लंगर छकते करते हैं. जबकि शनिवार को यह संख्या 1500 तक पहुंच जाती है, लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि गुरुद्वारे के पास सिर्फ दो दिन का गैस स्टॉक बचा है.

लंगर सिख परंपरा की वो सेवा है, जहां कोई भूखा नहीं लौटता. यहां आने वाला हर व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करता है. इतने बड़े स्तर पर भोजन तैयार करने के लिए लगातार गैस की जरूरत होती है. राजापार्क गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर देवेंद्र शंटी ने कहा की कितना भी संकट आ जाए, लेकिन लंगर पर ब्रेक नहीं लगेगा. उम्मीद है जल्द से युद्ध खत्म होगा और जल्द एलपीजी की सप्लाई शुरू होगी. कुछ साल पहले तक यहां लंगर लकड़ी की भट्टियों पर ही बनता था, लेकिन एलपीजी उपलब्ध होने के बाद व्यवस्था को गैस आधारित कर दिया गया. अब अगर गैस नहीं मिली, तो मजबूरी में फिर से लकड़ी की भट्टियां जलानी पड़ेंगी.



राजापार्क गुरुद्वारा कमेटी का कहना है कि लंगर केवल भोजन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सेवा, समानता और मानवता की परंपरा है, जहां धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति की दीवारें खत्म हो जाती हैं और हर व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करता है. यही वजह है कि गैस की कमी का असर केवल रसोई पर नहीं, बल्कि इस पूरी परंपरा पर पड़ सकता है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक गुरुद्वारे में लंगर लकड़ी की पारंपरिक भट्टियों पर ही बनाया जाता था.

बाद में गैस उपलब्ध होने के बाद व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया और खाना एलपीजी पर बनने लगा, लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि अगर गैस की सप्लाई बाधित होती है तो प्रबंधन को फिर से पुराने दौर की ओर लौटना पड़ सकता है और लंगर की रसोई में एक बार फिर लकड़ी की भट्टियां जलती नजर आ सकती हैं. गुरुद्वारा कमेटी ने सरकार से अपील की है कि लंगर जैसी धार्मिक और सामाजिक सेवाओं के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि सेवा की यह परंपरा बिना किसी रुकावट के जारी रह सके.



बहरहाल, गुरुद्वारे की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह आस्था, सेवा और बराबरी की परंपरा का प्रतीक होती है. यहां चूल्हे पर चढ़ा हर बर्तन सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सेवा भाव की खुशबू लेकर आता है. फिलहाल राजापार्क गुरुद्वारे की रसोई में लंगर बन रहा है. श्रद्धालु सेवा में जुटे हैं और आस्था की यह परंपरा चल रही है, लेकिन गैस की अनिश्चित आपूर्ति ने भविष्य को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है. ऐसे में गुरुद्वारा प्रबंधन उम्मीद कर रहा है कि समय रहते समाधान निकल आए, ताकि आस्था की इस रसोई की आंच कभी ठंडी न पड़े.

