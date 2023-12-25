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जस्टिस मूलचंदानी ने किया राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद पर ज्वॉइन, बोले- मानवाधिकार के उल्लंघन पर करेंगे कठोर कार्रवाई

जस्टिस मूलचंदानी ने किया राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद पर ज्वॉइन, बोले- मानवाधिकार के उल्लंघन पर करेंगे कठोर कार्रवाई

Jaisalmer News:बेड के लिए डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच झड़प,पुलिस कर रही है मामले की जांच

Jaisalmer News:बेड के लिए डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच झड़प,पुलिस कर रही है मामले की जांच

Sriganga Nagar News: जमीनी विवाद में चली गोली, एक की मौत, आक्रोशित परिजन सरकारी अस्पताल के बाहर दिया धरना

Sriganga Nagar News: जमीनी विवाद में चली गोली, एक की मौत, आक्रोशित परिजन सरकारी अस्पताल के बाहर दिया धरना

Rajasthan- सरकारी लापरवाही से टीबी मरीजों की जान संकट में! प्रदेश भर में दवा की सप्लाई हुई बंद

Rajasthan- सरकारी लापरवाही से टीबी मरीजों की जान संकट में! प्रदेश भर में दवा की सप्लाई हुई बंद

Bharat Jodo Nyay Yatra:राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश हुई रवाना, ढाई किलोमीटर तक किया रोड शो

Bharat Jodo Nyay Yatra:राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश हुई रवाना, ढाई किलोमीटर तक किया रोड शो

Rajasthan : चूरु के सरदारशहर में 8वीं की छात्रा से टेलर ने की छेड़खानी, जबरन दुकान में ले जाकर किया घिनौनी हरकत

Rajasthan : चूरु के सरदारशहर में 8वीं की छात्रा से टेलर ने की छेड़खानी, जबरन दुकान में ले जाकर किया घिनौनी हरकत

Molested an 8th class girl student : राजस्थान के चूरु जिले के सरदारशहर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही आठवीं क्लास की छात्रा के साथ इसाक टेलर द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया.

Dec 25, 2023, 10:29 PM IST
Jaipur News: दीपावली पर शहर बना गंदगी का ढे़र

Jaipur News: दीपावली पर शहर बना गंदगी का ढे़र

Jaipur News: दीपावली के त्यौहार के अवसर पर जयपुर की सड़के, गलियां हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है. कचरे के खुले डिपो पर आवारा पशु मंडरा रहे हैं. गंदगी से बीमारियां फैलने का डर काफी बना हुआ हैं.

Nov 09, 2023, 10:28 PM IST
Jaipur News: दीपावली पर शहर बना गंदगी का ढे़र

Jaipur News: दीपावली पर शहर बना गंदगी का ढे़र

Jaipur News: दीपावली के त्यौहार के अवसर पर जयपुर की सड़के, गलियां हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है. कचरे के खुले डिपो पर आवारा पशु मंडरा रहे हैं. गंदगी से बीमारियां फैलने का डर काफी बना हुआ हैं.

Nov 09, 2023, 10:17 PM IST
Pratapgarh: चुनाव पर्यवेक्षक ने किया राजपुरिया बॉर्डर का निरीक्षण, FST टीमों को दिया निर्देश

Pratapgarh: चुनाव पर्यवेक्षक ने किया राजपुरिया बॉर्डर का निरीक्षण, FST टीमों को दिया निर्देश

Pratapgarh news: प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की देखरेख को लेकर नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक अमर कुसवा ने आज जिले के राजपुरिया बॉर्डर का निरीक्षण किया.उनके साथ तहसीलदार पटवारी सतीश पाटीदार भी साथ रहे.

Nov 08, 2023, 05:16 AM IST
Raasthan News: राजस्थान के 15 जिलों के 2588 गांव अभावग्रस्त घोषित, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत
3:29

Raasthan News: राजस्थान के 15 जिलों के 2588 गांव अभावग्रस्त घोषित, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत

Raasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है. ओलावृष्टि से रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए थे. इसमें विभिन्न जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. इसमें अजमेर का 1, अलवर के 42, बारां के 4, बाड़मेर के 1310, बीकानेर के 136, बूंदी के 6, भरतपुर के 393, धौलपुर के 29, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 56, जालोर के 292, झालावाड़ के 96, कोटा के 9, नागौर के 98 तथा उदयपुर के 110 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं. Watch video on Zee News Hindi

Jul 31, 2023, 09:24 PM IST
खाना खाने का क्या है सही तरीका और समय

खाना खाने का क्या है सही तरीका और समय

आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में लोग खाने-पीने से पहले सोचते नहीं हैं. और ये स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रहा है, इस बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इसे अनदेखा करने की गलती मत कीजिए. सही समय पर किया गया भोजन आपको हेल्दी और फिट रखता है.

Jul 22, 2023, 06:52 AM IST
खाली पेट चाय पीने के क्या है नुकसान, क्या है चाय पीने का सही तरीका

खाली पेट चाय पीने के क्या है नुकसान, क्या है चाय पीने का सही तरीका

आज के समय में दिन की शुरुआत सबुह एक गर्मा-गरम चाय के साथ हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता. बहुत सारे लोगों की सुबह चाय के साथ ही होती है, अगर आप भी सुबह खाली पेट चाय पीने के शौकीन हैं तो जानिए ये आदत कितनी हानिकारक है.

Jul 21, 2023, 06:32 AM IST
RPSC ने इन 140 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी, जानिए आवेदन की तिथि
2:29

RPSC ने इन 140 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी, जानिए आवेदन की तिथि

RPSC JLO Recruitment 2023 Update News: राजस्थान लोकसेवा आयोग ने जूनियर लीगल ऑफीसर ( Junior Legal Officer ) के भर्ती परीक्षा 2023 की विज्ञप्ति जारी कर दी है. 140 पदों के लिए भर्ती निकाली है. अभ्यर्थी 10 जुलाई 2023 से 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग ने 140 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. अक्टूबर में परीक्षा करवाना प्रस्तावित है. Watch video on Zee News Hindi

Jul 05, 2023, 07:39 PM IST
Ajmer News : अराई में होटल पर सेना के जवान और उसके दोस्त पर ताबड़तोड फायरिंग
2:49

Ajmer News : अराई में होटल पर सेना के जवान और उसके दोस्त पर ताबड़तोड फायरिंग

Ajmer News : अराई थाना क्षेत्र में शनिवार रात होटल पर खाना खा रहे सेना के जवान और उसके दोस्त पर युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में सेना के जवान और उसके दोस्त को चोट आई जबकि होटल पर मौजूद एक अन्य युवक की गोली लगने से मौत हो गई. देर रात एक घायल को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है Watch video on Zee News Hindi

May 14, 2023, 08:57 AM IST
Rajasthan Weather : राजस्थान में लगातार गर्मी का दौर जारी, आमजन बेहाल, जानिए मौसम का हाल
1:30

Rajasthan Weather : राजस्थान में लगातार गर्मी का दौर जारी, आमजन बेहाल, जानिए मौसम का हाल

Weather Today in Rajasthan: राजस्थान के ज़िले में दिन का तापमान 40.6 डिग्री से अधिक दर्ज नहीं किया जा रहा है. राजस्थान में 2 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने के संकेत मौसम ने दिए है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ जिले का 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं कोटा ज़िले का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया. इसी के साथ बूंदी, बांसवाडा का तापमान 40.0 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया. वहीं अजमेर जिले का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया वही भीलवाड़ा ज़िले का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज हुआ. Watch video on Zee News Hindi

Apr 21, 2023, 03:31 PM IST
Hanuman Beniwal : जयपुर में एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले RLP सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान
1:41

Hanuman Beniwal : जयपुर में एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले RLP सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान

Hanuman Beniwal : आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है. मंत्री सहित अन्य लोगों की प्रताड़ना से आहत होकर गरीब आदमी द्वारा आत्महत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बेनीवाल ने बताया है. इस दौरान बेनीवाल ने सरकार से मांग की है कि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करे. जयपुर में सुभाष चौक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया दी है. रामप्रसाद ने आत्महत्या से पहले वीडियो जारी किया था. वीडियो में सरकार के मंत्री सहित अन्य लोगों पर लगाए आरोप लगाए हैं. Watch video on Zee News Hindi

Apr 18, 2023, 08:44 AM IST
4 सूत्री मांग को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ ''रेस्टा'' का धरना, दी ये बड़ी चेतावनी

4 सूत्री मांग को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ ''रेस्टा'' का धरना, दी ये बड़ी चेतावनी

राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ ''रेस्टा'' की ओर से जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया. यह धरना प्रदर्शन गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित हुआ. संघ के प्रदेश अध्यक्ष भैरूराम चौधरी ने बताया 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर कई बार प्रदेश में धरने प्रदर्शन किए गए.

Apr 17, 2023, 04:27 AM IST
डूंगरपुर में बेरोजगार युवक ने खुद उठाया ये कदम,प्रतियोगी परीक्षाओं में पास नहीं होने के चलते था टेंसन में

डूंगरपुर में बेरोजगार युवक ने खुद उठाया ये कदम,प्रतियोगी परीक्षाओं में पास नहीं होने के चलते था टेंसन में

Dungarpur: डूंगरपुर जिले के दोवडा थाना क्षेत्र के बटीकड़ा गाँव में एक बेरोजगार युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली.गंभीर झुलसे युवक को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई.

Apr 15, 2023, 10:02 PM IST
Rajasthan Political Crisis : सचिन पायलट को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान
1:37

Rajasthan Political Crisis : सचिन पायलट को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान

Jaipur News : जयपुर में अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) सरकार के खिलाफ अनशन पर बठे सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) को लेकर मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ( Pratap Singh Khachariawas ) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंत्री प्रतापसिहं खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने ये नहीं कहा कि कोंग्रेस में क्या हो रहा है.कॉंग्रेस काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है. मंत्री खायरियावास ने कहा कि सुखजिंदर रंधावा ( Sukhjinder Singh Randhawa ) जी के किसी बयान का खंडन मैं नहीं कर सकता, मेरा हक नहीं है, मैं जूनियर हूँ. Watch video on Zee News Hindi

Apr 15, 2023, 04:30 PM IST
Rajasthan News : अधिवक्ता संरक्षण विधेयक- 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति को भेजा
2:16

Rajasthan News : अधिवक्ता संरक्षण विधेयक- 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति को भेजा

Rajasthan News : राजस्थान में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक- 2023 को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति को भेजा. राज्यपाल ने विचारार्थ के लिए भेजा है वही केंद्रीय अधिनिययम के प्रावधानों के कारण राष्ट्रपति को भेजा है. राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगर किसी वकील के साथ उसके कार्य के संबंध में हमला, घोर उपहित, आपराधिक बल, अपहरण का प्रयास किया गया तो यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा. Watch video on Zee News Hindi

Apr 12, 2023, 02:47 PM IST
Nagaur News: अवैध बजरी खनन उड़ा रहा कानून की धज्जियां, रियांबड़ी उपखंड अवैध खनन का हॉट स्पॉट बना

Nagaur News: अवैध बजरी खनन उड़ा रहा कानून की धज्जियां, रियांबड़ी उपखंड अवैध खनन का हॉट स्पॉट बना

रियांबड़ी उपखंड मुख्यालय अवैध बजरी खनन के गोरखधंधे में अनाप-शनाप पैसा कूटने की फिराक में सीकर, नागौर, डीडवाना, अलवर, भरतपुर, पाली जिले सहित कई क्षेत्र से आए खनन माफियाओं की शरण स्थली बन चुका है. शाम ढलते ही लूंगियां मार्ग, मेड़ास, रोहिसा रोड़, अखावास, दासावास, झींटियां सहित कई गांवों में अवैध बजरी परिवहन के लिए कई जिलों से आने वाले डंपर और ट्रकों की कतार लग जाती है.

Apr 09, 2023, 11:46 PM IST
Jaipur : बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गहलोत सरकार से सवाल, आतंकियों ने वकील किए आपने क्यों नहीं ?
1:24

Jaipur : बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गहलोत सरकार से सवाल, आतंकियों ने वकील किए आपने क्यों नहीं ?

Rajasthan news : राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अशोक गहलोत सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट मामले में अगर आतंकी अपनी तरफ से वकीलों की फोज कोर्ट में खड़ी कर सकते है तो प्रदेश की Ashok gehlot सरकार Court में वकील खड़े करने में विफल क्यों रही. CP joshi ने यहां पर पीड़ितों से मुलाकात भी की. Watch video on Zee News Hindi

Apr 07, 2023, 07:32 PM IST
REET 3rd Grade Teacher: रीट थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होंगे भी या इंतजार ही रह जाएगा? अब राजस्थान के धौलपुर से उठी ये बड़ी मांग

REET 3rd Grade Teacher: रीट थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होंगे भी या इंतजार ही रह जाएगा? अब राजस्थान के धौलपुर से उठी ये बड़ी मांग

REET 3rd Grade Teacher: राजस्थान में रीट थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होंगे भी या सिर्फ इंतजार ही रह जाएगा. क्योंकि चुनावी साल सिर पर है, यदि ऐसे समय पर रीट थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होते तो फिर ये काम कठिन हो सकता है. अब राजस्थान के धौलपुर से एक बड़ी मांग उठी है. शिक्षकों का सब्र भी अब टूटने लगा है.

Mar 29, 2023, 10:29 PM IST
REET 3rd Grade Teacher Transfer : क्या मई में होंगे अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले? प्लान हुआ तैयार,बोर्ड एग्जाम के बाद आएगी तेज

REET 3rd Grade Teacher Transfer : क्या मई में होंगे अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले? प्लान हुआ तैयार,बोर्ड एग्जाम के बाद आएगी तेज

REET 3rd Grade Teacher Transfer : राजस्थान में रीट थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर कई सालों से प्रदेश भर में चर्चा हो रही है. लेकिन अब सूत्रों से पता चल रहा है सीएम अशोक गहलोत के इसारे पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और शिक्षा विभाग ने ट्रांसपर का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. मई में तबादलों के होने की संभावना है.

Mar 29, 2023, 10:02 PM IST
Ashok Gehlot : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- देश किस दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता
1:50

Ashok Gehlot : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- देश किस दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता

Ashok Gehlot : दिल्ली सहित देशभर में कांग्रेस पार्टी संकल्प सत्याग्रह कर रही है. महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह कांग्रेस के लोग कर रहे हैं. इस दौरान सत्याग्रह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और कहा कि राहुल गांधी का मकसद देश में लोकतंत्र को बचाना है. पार्टी के सत्याग्रह के लिए, यहां जिस तरह से लोग जुटे हैं, वह देश को एक संदेश देता है. कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है. लोगों ने उनकी बातों की सराहना की. Watch video on Zee News Hindi

Mar 26, 2023, 04:18 PM IST
Jaipur News : जयपुर में मंगलम ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई छापेमार कार्रवाई
2:25

Jaipur News : जयपुर में मंगलम ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई छापेमार कार्रवाई

Jaipur News : जयपुर में मंगलम ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी बड़ी कार्रवाई की गई. 40 दिन बाद मंगलम बिल्डर्स पर फिर से आए करने छापे मारे हैं. मंगलम बिल्डर्स के कॉर्पोरेट कार्यालय अपेक्स मॉल पर छापे की कार्रवाई की गई. पहले बिल्डर्स ग्रुप में दस्तावेजों को गायब किया गया था. रियल स्टेट कारोबार में ब्लैक मनी के दस्तावेज जब किए गए. जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में दस्तावेज जप्त किए गए हैं Watch video on Zee News Hindi

Mar 14, 2023, 06:19 PM IST
Bharatpur News : भरतपुर में सैनी और कुशवाह समाज करेगा आंदोलन, संघर्ष समिति वीडियो वायरल, VIDEO आर-पर की लड़ाई की बात
4:16

Bharatpur News : भरतपुर में सैनी और कुशवाह समाज करेगा आंदोलन, संघर्ष समिति वीडियो वायरल, VIDEO आर-पर की लड़ाई की बात

Bharatpur News : भरतपुर जिले में आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. सैनी और कुशवाह समाज करेगा आंदोलन. आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरालीलाल सैनी का भरतपुर में वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में आर पार की लड़ाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान लाठी डंडा लेकर आंदोलन स्थल पर आने की बात कही जा रही है. भरतपुर के भुसावर में सैनी समाज के एक कार्यक्रम का यह वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. Watch video on Zee News Hindi

Mar 13, 2023, 01:19 PM IST
Rajasthan News : गहलोत का चुनावी दांव, राजस्थान में इन जातियों को MBBS फीस में दी छूट, जानें किन-किन को होगा फायदा
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Rajasthan News : गहलोत का चुनावी दांव, राजस्थान में इन जातियों को MBBS फीस में दी छूट, जानें किन-किन को होगा फायदा

Rajasthan News : राजस्थान में मेडिकल स्टूडेंटस की फीस कम की गई है. राजस्थान में जाट-गुर्जर समेत बहुत सी जातियों के एमबीबीएस स्टूडेंट की फीस कम की गई है. जिसमें OBC - MBC के नॉन क्रीमीलेयर स्टूडेंट की अब ट्यूशन फीस नहीं लगेगी. राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ट्यूशन फीस माफ करने के आदेश जारी किए हैं. SC/ST, EBC और महिलाओं की तर्ज पर दोनों संवर्ग की ट्यूशन फीस माफ की गई है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले MBBS स्टूडेंट्स को इसका सीधा फायद मिलेगा. Watch video on Zee News Hindi

Mar 10, 2023, 11:07 AM IST
Jaipur News : जयपुर स्थित सिटी पार्क में घूमने के लिए फ्री एंट्री बंद, आज से लगेगा इतने रुपये का टिकट, इनके लिए लिए होगा फ्री
4:33

Jaipur News : जयपुर स्थित सिटी पार्क में घूमने के लिए फ्री एंट्री बंद, आज से लगेगा इतने रुपये का टिकट, इनके लिए लिए होगा फ्री

Jaipur News : सुंदर-अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और बेहद कम समय में अपनी खास पहचान बना चुके पिंकसिटी के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क के मेंटिनेंस के लिए आज से घूमने के लिए प्रवेश शुल्क शुरू कर दिया गया हैं. सुबह नौ बजे बाद सिटी पार्क में 20 रूपए का प्रवेश शुल्क का टिकट लेने के बाद ही एंट्री दी जा रही हैं. पहले दिन मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग इसकी टाइमिंग की जानकारी लेते हुए नजर आए. हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को घर बैठे टिकट बुक करने की भी सुविधा दी है. लोग ऑनलाइन भुगतान कर सिटी पार्क का टिकट बुक करा सकेंगे. Watch video on Zee News Hindi

Mar 09, 2023, 12:16 PM IST
Jaipur News : सचिन पायलट के आवास पर वीरांगनाओं के साथ धरने पर क्यों बैठे है किरोड़ीलाल मीणा, खुद बताई ये वजह
3:30

Jaipur News : सचिन पायलट के आवास पर वीरांगनाओं के साथ धरने पर क्यों बैठे है किरोड़ीलाल मीणा, खुद बताई ये वजह

Jaipur News : पुलवामा शहीद वीरांगनाओं को धरना लगातार दसवें दिन भी जारी है. राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) को पत्र लिखने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है. राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ( Kirori Lal Meena ) के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के आवास के बाहर फुटपाथ पर धरने पर बैठी वीरांगनाएं अन्न त्याग कर अनशन पर हैं. बुधवार रात बरसात के बाद ठंड से वीरांगना मंजू के पांच वर्षीय बेटे की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वीरांगनाओं का कहना है कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगी. Watch video on Zee News Hindi

Mar 09, 2023, 05:26 PM IST

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