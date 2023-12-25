Jaipur News : पुलवामा शहीद वीरांगनाओं को धरना लगातार दसवें दिन भी जारी है. राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) को पत्र लिखने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है. राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ( Kirori Lal Meena ) के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के आवास के बाहर फुटपाथ पर धरने पर बैठी वीरांगनाएं अन्न त्याग कर अनशन पर हैं. बुधवार रात बरसात के बाद ठंड से वीरांगना मंजू के पांच वर्षीय बेटे की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वीरांगनाओं का कहना है कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगी. Watch video on Zee News Hindi