Rajasthan News: राजस्थान में इस बार होली पर 4 दिनों का लंबा अवकाश रह सकता है. शनिवार और रविवार के बाद 2 मार्च (होलिका दहन) और 3 मार्च (धुलंडी) की सरकारी छुट्टी घोषित की गई है. सरकार ने कैलेंडर के अनुसार भ्रम को दूर कर दिया है.
Rajasthan Holi Holidays: होली का त्योहार नजदीक आते ही हर तरफ उत्साह का माहौल है. जो लोग घर से दूर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होली की छुट्टियों को लेकर था. राजस्थान में भाजपा सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, इस बार प्रदेशवासियों को एक लंबा वीकेंड मिलने जा रहा है, जिससे त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं.
लगातार 4 दिन की छुट्टी
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षण संस्थानों के लिए 28 फरवरी से 3 मार्च तक का अवकाश रहेगा. इसका विवरण इस प्रकार है:-
इस तरह शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार 4 दिनों तक सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल बंद रहेंगे.
छुट्टियों को लेकर क्यों भ्रम?
अक्सर त्योहारों की तिथियों को लेकर पंचांग और कैलेंडर में अंतर होने के कारण भ्रम की स्थिति बन जाती है. इस बार भी पड़ोसी भाजपा शासित राज्यों में अलग-अलग तिथियों पर अवकाश होने से राजस्थान के लोग असमंजस में थे. हालांकि, राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर और स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही 2 और 3 मार्च का अवकाश तय किया गया है. अब किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं है.
त्योहार की तैयारी परवान पर
इस लंबी छुट्टी की घोषणा के बाद रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर भीड़ बढ़ने की संभावना है. लोग अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं. बाजारों में भी रंगों, गुलाल और मिठाइयों की खरीदारी तेज हो गई है.
