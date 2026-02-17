Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. कार्मिक विभाग ने 12 RAS अधिकारियों के गृह जिलों में परिवर्तन कर सिविल सूची और सेवा पुस्तिका में आधिकारिक अपडेट कर दिया है.
Trending Photos
Rajasthan RAS Transfer: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. कार्मिक विभाग ने 12 RAS अधिकारियों के गृह जिलों में परिवर्तन कर सिविल सूची और सेवा पुस्तिका में आधिकारिक अपडेट कर दिया है. यह बदलाव प्रशासनिक आवश्यकता के तहत किए गए हैं.
ओम प्रकाश बिश्नोई को जोधपुर से फलौदी, राजेश कुमार चौहान को पाली से ब्यावर, रामस्वरूप जोहर को जोधपुर से फलौदी, राष्ट्रदीप यादव को अलवर से खैरथल-तिजारा, देवेंद्र सिंह, ऋषिराज कपिल, अर्चना चौधरी और गोपाल सिंह को अलवर से कोटपूतली-बहरोड़, विकास राजपुरोहित और रवींद्र कुमार को बाड़मेर से बालोतरा, जयप्रकाश नारायण और मदनलाल नेहरा को नागौर से डीडवाना-कुचामन गृह जिले में परिवर्तन किया गया है.
कार्मिक विभाग द्वारा सिविल सूची और सेवा पुस्तिका में आधिकारिक अपडेट किया गया. प्रशासनिक पुनर्संरचना के तहत गृह जिला परिवर्तन किया गया. नए जिलों के गठन के बाद रिकॉर्ड अपडेट प्रक्रिया किया गया. ये बदलाव राज्य के हालिया जिला पुनर्गठन और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप माने जा रहे हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!