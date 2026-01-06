राजस्थान के 1287 राजकीय स्कूलों में नहीं बजेगी घंटी, बच्चों को मिलेगी नई छत

Rajasthan School Shut News : राजस्थान में करीब 1287 राजकीय स्कूलों को खाली किया जाएगा. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है.
Rajasthan News : हाल के कुछ सालों में पुरानी बिल्डिंग के ढहने की आंशकाओं को देखते हुए विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. जर्जर घोषित भवनों में कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी. स्कूल के बच्चों को बिना वक्त बिताए पास के सुरक्षित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा.
राज्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग ने जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है.
विभाग ने प्रदेश के 1287 राजकीय विद्यालयों के भवनों को जर्जर एवं असुरक्षित घोषित किया गया है. इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब नजदीकी सुरक्षित राजकीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा.
इसके लिए शिक्षा विभाग ने आवश्यक स्वीकृति आदेश भी जारी कर दिए हैं.विभागीय आदेशों के अनुसार, जिन विद्यालयों के भवन असुरक्षित पाए गए हैं, वहां तब तक शिक्षण कार्य संचालित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वैकल्पिक रूप से कोई सुरक्षित भवन उपलब्ध नहीं हो जाता। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए संबंधित ब्लॉक एवं जिला स्तर पर नजदीकी सुरक्षित विद्यालयों का चिन्हांकन किया जाएगा.
चिन्हित विद्यालयों में अस्थायी रूप से कक्षाएं संचालित की जाएंगी. शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. हाल के वर्षों में जर्जर भवनों के कारण कई स्थानों पर हादसों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से जर्जर भवनों की सूची का सत्यापन कर शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करें. इसके साथ ही जहां संभव हो वहां मरम्मत या पुनर्निर्माण की कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में इन विद्यालयों को पुनः सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिफ्टिंग के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति, परिवहन सुविधा और शैक्षणिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जाएगा.
