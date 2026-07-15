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राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

Rajasthan IPS Transfer List: राजस्थान सरकार ने 18 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. अनिल पालीवाल को DG होमगार्ड, मालिनी अग्रवाल को DG यातायात और अंशुमन भोमिया को जोधपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. कई जिलों और रेंज में भी नई नियुक्तियां की गई हैं.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 08:45 AM|Updated: Jul 15, 2026, 08:45 AM
राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी
Image Credit: वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan IPS Transfer List: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 18 अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी कर दी. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय, रेंज, कमिश्नरेट और जिला स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

तबादला आदेश के तहत अनिल पालीवाल को महानिदेशक (डीजी) होमगार्ड नियुक्त किया गया है. वहीं मालिनी अग्रवाल को डीजी यातायात और शरत कविराज को आईजी क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा राजेंद्र सिंह को आईजी विजिलेंस, डॉ. रवि को आईजी अजमेर रेंज, कैलाश बिश्नोई को आईजी पी एंड डब्ल्यू तथा प्रीति चंद्र को आईजी भरतपुर रेंज बनाया गया है.

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कमिश्नरेट और जिलों में भी बदलाव

सरकार ने अंशुमन भोमिया को जोधपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है. प्रदीप मोहन शर्मा को जयपुर में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक बनाया गया है, जबकि अनुष्ठा कालिया को जयपुर डीसीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जिलों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं. राजेश कुमार कांवट को बालोतरा का पुलिस अधीक्षक (एसपी), बी. आदित्य को हनुमानगढ़ का एसपी, पंकज यादव को जोधपुर ग्रामीण का एसपी और विशाल जांगिड़ को प्रतापगढ़ का नया एसपी नियुक्त किया गया है.

अन्य नियुक्तियां भी घोषित

जारी आदेश के अनुसार नरेंद्र सिंह मीणा को 10वीं बटालियन आरएसी का कमांडेंट बनाया गया है. पीडी नित्या को एसपी एसीबी जोधपुर, रमेश को एसपी सिविल राइट्स पीएचक्यू तथा अजय सिंह राठौड़ को 7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सरकार की ओर से जारी इन तबादलों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकता के तहत किया गया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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