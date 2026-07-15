/राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

Rajasthan IPS Transfer List: राजस्थान सरकार ने मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 18 अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी कर दी. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय, रेंज, कमिश्नरेट और जिला स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

तबादला आदेश के तहत अनिल पालीवाल को महानिदेशक (डीजी) होमगार्ड नियुक्त किया गया है. वहीं मालिनी अग्रवाल को डीजी यातायात और शरत कविराज को आईजी क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा राजेंद्र सिंह को आईजी विजिलेंस, डॉ. रवि को आईजी अजमेर रेंज, कैलाश बिश्नोई को आईजी पी एंड डब्ल्यू तथा प्रीति चंद्र को आईजी भरतपुर रेंज बनाया गया है.

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कमिश्नरेट और जिलों में भी बदलाव

सरकार ने अंशुमन भोमिया को जोधपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है. प्रदीप मोहन शर्मा को जयपुर में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक बनाया गया है, जबकि अनुष्ठा कालिया को जयपुर डीसीपी मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जिलों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं. राजेश कुमार कांवट को बालोतरा का पुलिस अधीक्षक (एसपी), बी. आदित्य को हनुमानगढ़ का एसपी, पंकज यादव को जोधपुर ग्रामीण का एसपी और विशाल जांगिड़ को प्रतापगढ़ का नया एसपी नियुक्त किया गया है.

अन्य नियुक्तियां भी घोषित

जारी आदेश के अनुसार नरेंद्र सिंह मीणा को 10वीं बटालियन आरएसी का कमांडेंट बनाया गया है. पीडी नित्या को एसपी एसीबी जोधपुर, रमेश को एसपी सिविल राइट्स पीएचक्यू तथा अजय सिंह राठौड़ को 7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सरकार की ओर से जारी इन तबादलों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकता के तहत किया गया है.

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