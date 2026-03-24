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राजस्थान 181 हेल्पलाइन की बड़ी सफलता, स्वास्थ्य विभाग ने 93% शिकायतें निपटाईं

Rajasthan News: प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने 181 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया. पिछले एक साल में स्वास्थ्य विभाग ने 93% से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है. प्रमुख सचिव ने स्वयं परिवादियों से बात कर समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 24, 2026, 06:52 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 06:52 PM IST

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राजस्थान 181 हेल्पलाइन की बड़ी सफलता, स्वास्थ्य विभाग ने 93% शिकायतें निपटाईं

Jaipur News: आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर राजस्थान सरकार की सक्रियता धरातल पर दिखने लगी है. राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

आंकड़ों में सफलता
पिछले एक साल के आंकड़ों की समीक्षा में सामने आया कि विभाग ने शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और गति दोनों बनाए रखी है-

विभागकुल दर्ज प्रकरणनिस्तारित प्रकरणसफलता दर (%)औसत समय
मेडिकल हेल्थ79,51274,45593.64%18 दिन
मेडिकल एजुकेशन9,8309,23093.90%27 दिन
राशा (बीमा एजेंसी)15,45714,41793.27%28 दिन

मेडिकल हेल्थ में 66% और स्वास्थ्य बीमा (राशा) से जुड़े मामलों में 72% परिवादियों ने समाधान पर पूर्ण संतुष्टि जताई है.

प्रमुख सचिव ने खुद की कॉल सेंटर से बात
निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने केवल आंकड़ों पर गौर नहीं किया, बल्कि स्वयं 'सीट' पर बैठकर परिवादियों से सीधा संवाद किया. उन्होंने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं को फोन लगाकर पूछा कि क्या उनकी समस्या का समाधान हुआ है और वे विभाग की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं. कुछ लंबित मामलों में फीडबैक मिलते ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए.

कार्यप्रणाली को और मजबूत करने का लक्ष्य
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि संपर्क पोर्टल (181) आमजन और सरकार के बीच सेतु का काम कर रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए. औसत समाधान समय को और कम करने के प्रयास किए जाएं.परिवादी की संतुष्टि ही सेवा की असली कसौटी है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण समाधान पर ध्यान दें.

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