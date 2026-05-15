/Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

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Rajasthan News: शासन सचिव शुचि त्यागी ने 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की. उन्होंने 6 परिवादियों से फोन पर सीधी बात कर उनकी समस्याओं का समाधान कराया. सचिव ने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.
Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'सुशासन' पहल के तहत आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पर्यटन एवं कला-संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया.
परिवादियों से सीधा संवाद, मदद के लिए रहें तत्पर
निरीक्षण के दौरान शासन सचिव ने न केवल व्यवस्थाओं को देखा, बल्कि खुद फोन उठाकर 6 परिवादियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनीं. बात दें कि जयपुर के महेश अग्रवाल और पुराण सिंह ने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' में आवेदन न हो पाने की समस्या बताई. सचिव ने देवस्थान विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया कि जैसे ही नई आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, इन दोनों परिवादियों को फोन करके व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाए.
विभागीय प्रदर्शन
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई. पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर विभागों ने शानदार कार्य किया है-
|विभाग
|कुल दर्ज प्रकरण
|निस्तारित प्रकरण
|देवस्थान विभाग
|2250
|2117
|पर्यटन विभाग
|299
|287
|RTDC (पर्यटन निगम)
|59
|59 (100%)
|जवाहर कला केन्द्र
|38
|38 (100%)
|आमेर विकास प्राधिकरण
|06
|06 (100%)
बता दें कि इस दौरान उन्होंने 6 परिवादियों से दूरभाष पर वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए.
1. संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार देवस्थान विभाग से संबंधित कुल 2250 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 2117 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है.
2. पर्यटन विभाग के कुल 299 प्रकरणों में से 287 का निस्तारण किया गया है.
3. राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के 59 में से 59, जवाहर कला केन्द्र के 38 में से 38 निस्तारण किया.
4. आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण के सभी 6 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है.
अधिकारियों को कड़े निर्देश, जवाबदेही तय हो
शुचि त्यागी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए. केवल शिकायत बंद करना उद्देश्य न हो, बल्कि परिवादी का समाधान गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए. लंबित प्रकरणों का प्रभावी फॉलोअप किया जाए ताकि समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके. आमजन से जुड़े कार्यों में जवाबदेही और संवेदनशीलता बरतें.
मुख्यमंत्री की अनूठी पहल
राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों के सचिव निर्धारित तारीखों पर खुद कंट्रोल रूम में बैठते हैं. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और प्रशासन के उच्चतम स्तर से उन्हें समाधान मिले.
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