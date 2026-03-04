Zee Rajasthan
राजस्थान में नई पहल शुरू, अब IAS सीधे 181 पर सुनेंगे आपकी शिकायत!

Rajasthan 181 Sampark: राजस्थान में 181 राजस्थान संपर्क पर आज से नई पहल शुरू हुई है, जिसके तहत IAS और वरिष्ठ अधिकारी सीधे जनता की शिकायतें सुनेंगे. पहले दिन ACS अभय कुमार ने अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की. कुल 35 ACS, प्रमुख सचिव और सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है. 30 दिन से लंबित और असंतुष्टि वाली शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी. हर विजिट के बाद अधिकारी एक्शन रिपोर्ट देंगे, जिससे निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिक संतुष्टि बढ़ाने की कोशिश की जाएगी.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 04, 2026, 10:21 AM IST | Updated:Mar 04, 2026, 10:21 AM IST

Rajasthan 181 Sampark: राजस्थान में जनसुनवाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए 181 राजस्थान संपर्क पर आज से नई पहल शुरू की गई है. अब आमजन की शिकायतें सीधे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों द्वारा सुनी जाएंगी. इस पहल का उद्देश्य लंबित और असंतोषजनक शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाना और नागरिक संतुष्टि को बढ़ाना है.

पहले दिन अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) अभय कुमार अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को स्वयं सुनेंगे. इसके साथ ही कुल 35 एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्धारित कार्यक्रम के तहत 181 पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे.

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक अधिकारी के लिए कम से कम 10 कॉल सुनना अनिवार्य किया गया है. विशेष रूप से 30 दिनों से लंबित या जिन शिकायतों में नागरिकों ने असंतुष्टि जताई है, ऐसी 15 शिकायतों को प्राथमिकता में रखा जाएगा. कॉल के दौरान अधिकारी सीधे शिकायतकर्ता से बात कर असंतोष की वास्तविक वजह जानने का प्रयास करेंगे.

यह पहल केवल औपचारिक सुनवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर विजिट के बाद संबंधित अधिकारी एक विस्तृत एक्शन रिपोर्ट भी तैयार करेंगे. इसमें यह बताया जाएगा कि शिकायतों के निस्तारण में देरी क्यों हुई और सुधार के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. कम संतुष्टि वाली शिकायतों पर विशेष फोकस रखा जाएगा.

सरकार का मानना है कि इस कदम से पब्लिक ग्रिवांस सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. साथ ही अधिकारियों द्वारा सीधे संवाद से न केवल समस्याओं का समाधान तेज होगा, बल्कि आमजन का विश्वास भी मजबूत होगा. यह पहल जन शिकायत निवारण तंत्र को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

