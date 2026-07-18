Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

Rajasthan RAS Officers APO: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए दो RAS अधिकारियों को एपीओ कर दिया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, RAS अधिकारी श्रवण सिंह और अजमेर नगर निगम जोन उपायुक्त रामकुमार वर्मा को एपीओ किया गया है.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jul 18, 2026, 09:48 PM|Updated: Jul 18, 2026, 09:48 PM
राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
Image Credit: AI Genreted ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan RAS Officers APO: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए दो RAS अधिकारियों को एपीओ कर दिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश के अनुसार, RAS अधिकारी श्रवण सिंह को एपीओ किया गया है. वहीं अजमेर नगर निगम जोन उपायुक्त RAS रामकुमार वर्मा को भी एपीओ कर दिया गया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को आगामी पदस्थापन आदेश तक एपीओ रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, आदेश में एपीओ किए जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है. राज्य सरकार के इस प्रशासनिक निर्णय को लेकर अब आगे दोनों अधिकारियों की नई तैनाती पर नजर रहेगी.

RAS Officers APO

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर संशोधित सूची जारी कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई पुलिस निरीक्षकों (CI) के पदस्थापन में बदलाव किया गया है. संशोधित आदेश के तहत सीआई वंदना नरूला को सिंधी कैंप में नियुक्त किया गया है.

वहीं सीआई धर्मेंद्र कुमार शर्मा को अपराध सहायक जयपुर पश्चिम के पद पर लगाया गया है. इसके अलावा सीआई कृष्ण कुमार को विधायकपुरी थानाधिकारी (SHO) बनाया गया है, जबकि सीआई नरेंद्र कुमार को हरमाड़ा थानाधिकारी (SHO) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी इस संशोधित तबादला सूची के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

10 साल से तबादले नहीं, Transfer पर रोक से परेशान शिक्षक, बोले- अब नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

जालौर में युवक ने ऑफिस में दी जान, जेब से मिला 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना' लिखा नोट

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

उदयपुरवासियों के लिए जरूरी खबर! आज 7 घंटे नहीं रहेगी बिजली, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

जयपुर के जंगल में LIVE शिकार, लेपर्ड शावक ने पलक झपकते ही दबोचा खरगोश

20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

जयपुर की हवेली की नींव से निकले 15 कलश, चांदी की सिल्लियां और हजारों पुराने सिक्के मिलने का दावा, Gold-Silver पर मचा बवाल

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में दमदार गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

जैसलमेर के मोहनगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 12 अवैध दुकानें ध्वस्त

राजस्थान में मानसून की बारिश पर ब्रेक, 41 प्रतिशत बांध सूखे, पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी पानी कम

सागवाड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी पर हमला, लाइन शिफ्ट करने के दौरान महिला ने जड़े थप्पड़

चिड़ावा में बनेगा बावलिया बाबा का भव्य मंदिर, भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ नया अध्याय

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने पर गरमाई सियासत, मदन राठौड़ बोले- किसी की जान पर राजनीति विकृत मानसिकता

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने पर बोले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना, बोले- युवाओं की आवाज दबा रही सरकार

राजस्थान पर मंडरा रहा अकाल का खतरा, नहीं बरसे बादल तो उजड़ सकती है किसानों की खेती!

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
Jaipur news
2
Barmer news
3
Dungarpur News
4
Rajasthan Politics
5
Pali news