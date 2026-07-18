/राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

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Rajasthan RAS Officers APO: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए दो RAS अधिकारियों को एपीओ कर दिया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
आदेश के अनुसार, RAS अधिकारी श्रवण सिंह को एपीओ किया गया है. वहीं अजमेर नगर निगम जोन उपायुक्त RAS रामकुमार वर्मा को भी एपीओ कर दिया गया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को आगामी पदस्थापन आदेश तक एपीओ रखा गया है.
हालांकि, आदेश में एपीओ किए जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है. राज्य सरकार के इस प्रशासनिक निर्णय को लेकर अब आगे दोनों अधिकारियों की नई तैनाती पर नजर रहेगी.
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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर संशोधित सूची जारी कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई पुलिस निरीक्षकों (CI) के पदस्थापन में बदलाव किया गया है. संशोधित आदेश के तहत सीआई वंदना नरूला को सिंधी कैंप में नियुक्त किया गया है.
वहीं सीआई धर्मेंद्र कुमार शर्मा को अपराध सहायक जयपुर पश्चिम के पद पर लगाया गया है. इसके अलावा सीआई कृष्ण कुमार को विधायकपुरी थानाधिकारी (SHO) बनाया गया है, जबकि सीआई नरेंद्र कुमार को हरमाड़ा थानाधिकारी (SHO) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी इस संशोधित तबादला सूची के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
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