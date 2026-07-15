/राजस्थान के 24 घंटे बाजार प्लान पर बड़ा पेंच! हजारों छोटे दुकानदार रह सकते हैं योजना से बाहर

Jaipur News: राज्य सरकार ने 24 घंटे बाजार खोलने की महत्वाकांक्षी योजना पर अब बड़ा पेंच फंस गया है. श्रम विभाग के दो अलग-अलग आदेशों ने छोटे व्यापारियों की मुश्किल बढ़ा दी है. एक आदेश में 10 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट दी गई है, जबकि नए नियम के तहत 24 घंटे संचालन की सुविधा केवल पंजीकृत संस्थानों को मिलेगी. ऐसे में 4 से 5 कर्मचारियों वाले हजारों छोटे रेस्टोरेंट और दुकानदार इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं. व्यापारिक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से नियम स्पष्ट करने और अलग व्यवस्था बनाने की मांग की है.



प्रदेश में जयपुर सहित 123 शहरों में 24 घंटे और सातों दिन बाजार खोलने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब श्रम विभाग के दो अलग-अलग आदेशों के कारण उलझती नजर आ रही है. एक ओर 19 जून की अधिसूचना के तहत केवल राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत दुकानों और संस्थानों को 24 घंटे संचालन की छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर 20 अगस्त 2025 के आदेश में 10 तक कर्मचारियों वाले दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पंजीयन से छूट दी गई थी. ऐसे में जिन छोटे प्रतिष्ठानों में केवल 4 से 5 कर्मचारी कार्यरत हैं, वे न तो पंजीयन के दायरे में आते हैं और न ही 24 घंटे संचालन की सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source



व्यापारिक संगठनों का कहना है कि सरकार के दोनों आदेशों के बीच विरोधाभास के कारण छोटे व्यापारियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है. यदि 24 घंटे संचालन का लाभ केवल पंजीकृत प्रतिष्ठानों को मिलेगा, तो जिन प्रतिष्ठानों को पहले पंजीयन से ही छूट दे दी गई थी, वे इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे. व्यापारिक संगठनों ने श्रम विभाग को ज्ञापन देकर मांग की है कि छोटे दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए. उनका कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां 4 से 8 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. यदि पंजीयन अनिवार्य नहीं है तो वे 24 घंटे बाजार योजना का लाभ कैसे लेंगे. इसलिए या तो ऐसे प्रतिष्ठानों का स्वैच्छिक पंजीकरण कराया जाए या फिर उन्हें भी अधिसूचना के दायरे में शामिल किया जाए.

प्रदेश में नाइट लाइफ और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में प्रदेश के प्रमुख शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने की घोषणा की थी. इसके तहत जयपुर, जोधपुर सहित 123 शहरों में पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया. श्रम विभाग की ओर से इस संबंध में 19 जून को अधिसूचना जारी कर 15 अप्रैल 2024 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया. सरकार का मानना है कि 24 घंटे बाजार व्यवस्था से प्रदेश में नाइट लाइफ और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. देर रात तक काम करने वाले लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी और सेवा एवं रिटेल सेक्टर में नए रोजगार सृजित होंगे. बड़े प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट शुरू होने से अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी. सरकार ने रात के समय सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था मजबूत करने की भी तैयारी की है.

24 घंटे संचालन का लाभ केवल पंजीकृत प्रतिष्ठानों को

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि यदि 10 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन से छूट दी गई है और दूसरी ओर 24 घंटे संचालन का लाभ केवल पंजीकृत प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा, तो हजारों छोटे व्यापारी इस योजना से वंचित रह जाएंगे. उनका कहना है कि सरकार को दोनों आदेशों में समन्वय स्थापित कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि बजट घोषणा का लाभ छोटे व्यापारियों तक भी पहुंच सके.



कर्मचारियों के हितों के लिए लागू होंगी सख्त शर्तें

24 घंटे संचालन की अनुमति के साथ श्रम विभाग ने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए कई अनिवार्य शर्तें लागू की हैं.

प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन रोटेशन के आधार पर सवेतन अवकाश देना होगा.

किसी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 10 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही कार्य लिया जा सकेगा.

ओवरटाइम कराए जाने पर उसका अलग रिकॉर्ड रखना होगा.

अतिरिक्त कार्य का नियमानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा.

सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा.

नियुक्ति पत्र की प्रति संबंधित श्रम निरीक्षक को भेजकर उसकी पावती सुरक्षित रखनी होगी.



बहरहाल, प्रदेश में 24 घंटे बाजार खोलने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना व्यापार और पर्यटन के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है, लेकिन श्रम विभाग के दो अलग-अलग आदेशों ने छोटे व्यापारियों के सामने नई दुविधा खड़ी कर दी है. अब निगाहें सरकार पर हैं कि वह इस विरोधाभास को दूर कर छोटे प्रतिष्ठानों के लिए अलग व्यवस्था करती है या नहीं. जब तक स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होते, तब तक हजारों छोटे दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालक इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं.