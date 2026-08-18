/राजस्थान में 26 आबकारी निरीक्षकों का तबादला, आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने जारी किए आदेश

राज्य चुनें
Rajasthan Excise Transfer: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. विभाग ने 26 आबकारी निरीक्षकों के तबादले किए हैं. निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये तबादले किए गए हैं. आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने तबादलों को लेकर आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत 26 आबकारी निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
खबर अभी अपडेट हो रही है…
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!