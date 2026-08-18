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राजस्थान में 26 आबकारी निरीक्षकों का तबादला, आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने जारी किए आदेश

Rajasthan Excise Transfer: राजस्थान के आबकारी विभाग में 26 आबकारी निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं. निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के मद्देनजर यह प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने तबादला आदेश जारी किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published:Aug 18, 2026, 06:47 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 06:47 PM IST
राजस्थान में 26 आबकारी निरीक्षकों का तबादला, आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने जारी किए आदेश
Image Credit: Rajasthan Excise Transfer

Rajasthan Excise Transfer: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. विभाग ने 26 आबकारी निरीक्षकों के तबादले किए हैं. निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये तबादले किए गए हैं. आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने तबादलों को लेकर आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत 26 आबकारी निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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