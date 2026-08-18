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राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 IAS अफसरों के अचानक बदले विभाग, देखें किसे मिली कौन सी कुर्सी!

Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में 26 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. नई सूची में सचिवालय, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और कई जिला परिषदों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 18, 2026, 07:44 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 07:44 AM IST
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 IAS अफसरों के अचानक बदले विभाग, देखें किसे मिली कौन सी कुर्सी!
Image Credit: File

Rajasthan IAS Transfer: जयपुर में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने 26 IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. आदेश के तहत सचिवालय, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला परिषदों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

ऊर्जा और आयोजना विभाग में नई जिम्मेदारी

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नित्या के को संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग बनाया गया है. डॉ. शिल्पा सिंह को संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग की जिम्मेदारी मिली है. उत्साह चौधरी को संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर नियुक्त किया गया है. वहीं ललित गोयल को संयुक्त शासन सचिव, PWD विभाग और सक्षम गोयल को संयुक्त सचिव, PHED बनाया गया है.

विकास प्राधिकरणों में भी बदलाव

गिरधर को बीड़ा, खैरथल-तिजारा का CEO बनाया गया है. धायगुडे स्नेहल नाना को आयुक्त, बीकानेर विकास प्राधिकरण और रश्मि रानी को आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है. गौरव बुडानिया को नगर निगम अजमेर का आयुक्त बनाया गया है.

जिला परिषदों में नई नियुक्तियां

अभिषेक जैन को श्रीगंगानगर, यक्ष चौधरी को अलवर, प्रीतम कुमार को उदयपुर और यशार्थ शेखर को जैसलमेर जिला परिषद का CEO नियुक्त किया गया है. श्रद्धा गोमे को हनुमानगढ़, मोहित कासनिया को सवाईमाधोपुर, भैंसारे शुभभ अशोक को जयपुर, श्रेष्ठा श्री को धौलपुर, चारु को बूंदी और प्रतिभा दहिया को करौली जिला परिषद का CEO बनाया गया है.

Rajasthan IAS Transfer

अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी

प्रतिभा वर्मा को निदेशक, चिकित्सा (IEC) विभाग, डॉ. अंशु प्रिया को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर का रजिस्ट्रार और सोनिका कुमारी को अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग नियुक्त किया गया है. राहुल श्रीवास्तव को SDM माउंट आबू, सिरोही और सोनू कुमारी को उपखंड अधिकारी, झालावाड़ की जिम्मेदारी मिली है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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