राजस्थान में 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा, RSMSSB के तकनीकी प्रमुख सहित 5 गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान एसओजी ने सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. 
 

Published: Jan 20, 2026, 05:21 PM IST

Rajasthan News: सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी), राजस्थान पुलिस ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ADG (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2018 की इन तीनों भर्तियों में 3212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. परीक्षाएं वर्ष 2019 में आयोजित हुई थी. परिणाम तैयार करने की गोपनीय प्रक्रिया-ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग-आउटसोर्स एजेंसी राभव लिमिटेड, नई दिल्ली को सौंपी गई थी.

एसओजी जांच में सामने आया कि स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के अंक फोटोशॉप से बढ़ा दिए गए. बोर्ड द्वारा जब मूल OMR शीट्स की पुनः स्कैनिंग कराई गई तो गंभीर विसंगतियां उजागर हुईं, जिससे पूरे परिणाम की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है.

जांच में यह तथ्य स्थापित हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पोस्टेड सिस्टम एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)और टेक्निकल हेड संजय माथुर इस आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे. उनके साथ बोर्ड के प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल और आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने परिचित और पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया.

फोटोशॉप से 'सही जवाब', अंकों की बेतहाशा बढ़ोतरी
एसओजी के अनुसार, अभियुक्तों ने OMR स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के जरिए सही उत्तर अंकित कर दिए. पूनम माथुर के वास्तविक अंक लगभग 63 थे, जिन्हें 182 दिखाया गया. अन्य अभ्यर्थियों के 30–50 वास्तविक अंकों को 185+ तक बढ़ाकर दर्शाया गया. इस तरह अयोग्य अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल कराया गया.

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब यह सामने आया कि फर्जीवाड़े की जांच के लिए गठित प्रशासनिक समिति में मुख्य सूत्रधार संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को ही सदस्य बना दिया गया, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सकें.

इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई
शादान खान
विनोद कुमार गौड़
पूनम माथुर
संजय माथुर-तत्कालीन उप निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
प्रवीण गंगवाल-प्रोग्रामर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

लाखों की अवैध वसूली भी उजागर
जांच में यह भी प्रमाणित हुआ है कि बोर्ड के इन कार्मिकों ने केवल अपने परिचितों को ही नहीं, बल्कि अन्य अभ्यर्थियों से भी लाखों रुपये लेकर आउटसोर्स फर्म के माध्यम से परिणामों में हेराफेरी की. एसओजी का कहना है कि यह गड़बड़ी व्यापक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. आगे की जांच में और गिरफ्तारियां व वित्तीय लेन-देन के खुलासे संभव है.

