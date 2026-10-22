/राजस्थान के 35 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे मॉड्यूलर OT, पुराने ऑपरेशन थिएटर भी होंगे अपग्रेड

राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर की सुविधाओं को आधुनिक बनाने की तैयारी तेज हो गई है. प्रदेश के 35 मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2026-27 के दौरान मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (OT) का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही पुराने ऑपरेशन थिएटर को भी मॉड्यूलर OT में अपग्रेड करने की योजना है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मॉड्यूलर OT से आधुनिक होंगी सर्जरी सुविधाएं

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मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आधुनिक तकनीक और बेहतर वायरस कंट्रोल व्यवस्था से लैस होते हैं. इनका उद्देश्य ऑपरेशन के दौरान स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखना, वायरस के जोखिम को कम करना और सर्जिकल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इन सुविधाओं का विस्तार होने से मरीजों को बेहतर ऑपरेशन थिएटर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.

पुराने OT भी होंगे अपग्रेड

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नए मॉड्यूलर OT के निर्माण के साथ पुराने ऑपरेशन थिएटर के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जाए. इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में ऑपरेशन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है.

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा सुधार

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान, दवाओं की उपलब्धता और रेफरल परिवहन सेवाओं की भी समीक्षा की गई. अक्टूबर महीने में प्रदेश के 19 मेडिकल कॉलेजों और 58 जिला अस्पतालों में शून्य मातृ मृत्यु दर्ज होने की जानकारी दी गई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच और उपचार उपलब्ध कराया जाए.

दवाओं और सर्जिकल सामग्री की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश

मुख्य सचिव ने अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और सर्जिकल आइटम्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपचार के दौरान मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. प्रदेश के 35 मेडिकल कॉलेजों में मॉड्यूलर ओटी निर्माण और पुराने ओटी के अपग्रेडेशन की योजना सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक सर्जिकल सुविधाएं विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, इसका वास्तविक असर निर्माण कार्य पूरा होने, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती के बाद सामने आएगा.

