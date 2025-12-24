7 जनवरी को BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को आखिरी मौका, कमीशन मामले में तीनों विधायक की मुश्किल बढ़ी

Rajasthan Politics : विधायक कोष से राशि स्वीकृत करने के बदले कमीशन के मामले में तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई है. विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस देकर तीनों विधायकों को 6 जनवरी को बुलाया है.

वहीं BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को 7 जनवरी को अपना जवाब पेश करने के लिए आखिरी मौका दिया है. कमेटी इस दिन स्टिंग करने वाले पत्रकार के दिए हुए सबूत से इन तीनों आरोपियों के रिकॉर्ड का मिलन करेगी. इसमें अगर कुछ अंतर आता है तो उसके लिए FSL टीम को भेजा जाएगा.

बीजेपी विधायक और विधानसभा में सदाचार कमेटी सभापति कैलाश वर्मा ने कहा तीनों विधायकों को 19 दिसम्बर को जवाब देने के लिए बुलाया था. उस दौरान तीनों विधायकों ने कांग्रेस की अनिता जाटव, बीजेपी के रेवंतराम डांगा और निर्दलीय ऋतु बनावत ने कमेटी से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था.

वर्मा ने कहा कि सोमवार को कमेटी की बैठक में तय किया गया कि तीनों विधायकों को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होने का नोटिस दिया जाए. कमेटी के सामने स्टिंग ऑपरेशन से भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार ने भी सबूत रखें हैं. कमेटी ने उन्हें रिकॉर्ड में ले लिया है. उसके बाद आज इस मामले पर बैठक हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कमेटी ने तीनों उन विधायकों को ऋतु बनावत, अनिता जाटव और रेवंत राम डांगा अपने बचाव के सबूत के साथ कमेटी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इस दिन तीनों विधायकों को अपने बचाव के तमाम दस्तावेज कमेटी के समक्ष रखने होंगे.

जरूरत पड़ी तो एफएसएल से जांच करवाएंगे

सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि तीनों विधायकों की ओर से दिए जाने वाले सबूत और स्टिंग करने वाले पत्रकार के सबूत को मैच किया जाएगा. विधायकों के सामने सबूतों का रखकर पूछा जाएगा. किसी विधायक ने कहा कि उनकी आवाज नहीं है या वीडियो में एडिटिंग की गई तो इसकी जांच के लिए FSL टीम को भेजा जाएगा. विशेषज्ञों से भी दस्तावेजों का परीक्षण करवाया जाएगा. इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। अध्यक्ष रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और यदि किसी बिंदु पर जानकारी लेंगे तो देंगे.

जय कृष्ण पटेल 7 को हाजिर हो

उधर, विधानसभा में सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में विधायक जय कृष्णा पटेल को सदाचार कमेटी ने 7 जनवरी को उपस्थित होने के नोटिस जारी किए हैं. कैलाश वर्मा ने बताया कि आज की बैठक में जय कृष्णा पटेल के मामले को भी मिनट में लिया है और उन्हें नोटिस के जरिए 7 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है. वर्मा ने कहा कि इससे पहले भी पटेल कमेटी के समक्ष पेश हो चुके हैं. उन्होंने अपने बचाव के सबूत पेश करने का समय मांगा था. अब उसे समय अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया है. 7 जनवरी को वह अपने बचाव में जो भी सबूत देने हैं. वह देंगे. उसके बाद कमेटी उसका अध्ययन करके अपना निर्णय लेगी.

