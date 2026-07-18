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राजस्थान में मानसून की बारिश पर ब्रेक, 41 प्रतिशत बांध सूखे, पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी पानी कम

राजस्थान में मानसून के बीच बारिश पर लगे ब्रेक से जल संकट के संकेत दिखने लगे हैं. राज्य के 693 बांधों में से 282 पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि कुल मिलाकर बांधों में सिर्फ 45% पानी बचा है, जो पिछले साल इसी समय के 64% की तुलना में काफी कम है. सभी संभागों में जलस्तर पिछले वर्ष से नीचे है और केवल 7 बांध पूरी तरह भरे हैं. यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले महीनों में प्रदेश में जल संकट और गंभीर हो सकता है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jul 18, 2026, 02:30 PM|Updated: Jul 18, 2026, 02:30 PM
राजस्थान में मानसून की बारिश पर ब्रेक, 41 प्रतिशत बांध सूखे, पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी पानी कम
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में मानसून में बारिश पर ब्रेक के बाद बांध सूखने लगे है. मरूधरा के आधे से ज्यादा बांधों में पानी खत्म हो गया है. सालों बाद राजस्थान में मानसून सीजन में जल संकट जैसी स्थिति बन रही है. आखिरकार मानसून के बीच राजस्थान में कैसे जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है.

बांधों में 45 प्रतिशत पानी बचा
राजस्थान में मानसून के बीच जुलाई का आधा महीना बीत गया, लेकिन अभी भी मानसून पर ब्रेक ही लगा हुआ है. मानसून की बारिश के लिए राजस्थान के कई जिले तरस गए है. बांधों की स्थिति ही तो कुछ ऐसी हो गई है कि बूंद-बूंद के लिए बेताब है. प्रदेश के बांधों में 55 प्रतिशत पानी खत्म हो गया है और सिर्फ 45 फीसदी ही पानी बचा है.

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पिछले साल की तुलना में जुलाई के महीने में बांधों की 20 प्रतिशत पानी कम है.2025 में सभी बांधों में 64 प्रतिशत पानी था, लेकिन इस साल सिर्फ 45 प्रतिशत ही पानी बचा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि मानसून फीका रहा तो आने वाले दिनों में जलसंकट की स्थिति और बढ़ सकती है.

सभी संभागों में पिछले साल से कम पानी

संभाग बांधों की संख्या2025 में पानी %2026 में पानी %
जयपुर 186 बांध6147
भरतपुर68 बांध  5025
जोधपुर 117 बांध2717
कोटा81 बांध 8256
बांसवाड़ा63 बांध 6245
उदयपुर 178बांध3936

282 बांध बूंद-बूंद को तरसे
राजस्थान में 693 बांध है, इनमें से 282 बांध पूरी तरह से सूख चुके है यानि कुल बांधों में से 41 प्रतिशत बांधों में एक बूंद भी पानी नहीं बचा. अब बांध बूंद-बूंद के तरस रहे है, जिसमें से 70 बांध बडे और 212 बांध छोटे है.

सिर्फ 7 ही बांध ऐसे है जो पूरी तरह से फुल है. 404 बांध आंशिक रूप से भरे हुए है. यदि इस साल मानसून सूखा रहा तो आने वाला साल राजस्थान में जल संकट की स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि तेज गर्मी से बांधों में पानी खत्म हो रहा है.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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