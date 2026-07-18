/राजस्थान में मानसून की बारिश पर ब्रेक, 41 प्रतिशत बांध सूखे, पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी पानी कम

Rajasthan News: राजस्थान में मानसून में बारिश पर ब्रेक के बाद बांध सूखने लगे है. मरूधरा के आधे से ज्यादा बांधों में पानी खत्म हो गया है. सालों बाद राजस्थान में मानसून सीजन में जल संकट जैसी स्थिति बन रही है. आखिरकार मानसून के बीच राजस्थान में कैसे जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है.

बांधों में 45 प्रतिशत पानी बचा

राजस्थान में मानसून के बीच जुलाई का आधा महीना बीत गया, लेकिन अभी भी मानसून पर ब्रेक ही लगा हुआ है. मानसून की बारिश के लिए राजस्थान के कई जिले तरस गए है. बांधों की स्थिति ही तो कुछ ऐसी हो गई है कि बूंद-बूंद के लिए बेताब है. प्रदेश के बांधों में 55 प्रतिशत पानी खत्म हो गया है और सिर्फ 45 फीसदी ही पानी बचा है.

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पिछले साल की तुलना में जुलाई के महीने में बांधों की 20 प्रतिशत पानी कम है.2025 में सभी बांधों में 64 प्रतिशत पानी था, लेकिन इस साल सिर्फ 45 प्रतिशत ही पानी बचा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि मानसून फीका रहा तो आने वाले दिनों में जलसंकट की स्थिति और बढ़ सकती है.

सभी संभागों में पिछले साल से कम पानी

संभाग बांधों की संख्या 2025 में पानी % 2026 में पानी % जयपुर 186 बांध 61 47 भरतपुर 68 बांध 50 25 जोधपुर 117 बांध 27 17 कोटा 81 बांध 82 56 बांसवाड़ा 63 बांध 62 45 उदयपुर 178बांध 39 36

282 बांध बूंद-बूंद को तरसे

राजस्थान में 693 बांध है, इनमें से 282 बांध पूरी तरह से सूख चुके है यानि कुल बांधों में से 41 प्रतिशत बांधों में एक बूंद भी पानी नहीं बचा. अब बांध बूंद-बूंद के तरस रहे है, जिसमें से 70 बांध बडे और 212 बांध छोटे है.

सिर्फ 7 ही बांध ऐसे है जो पूरी तरह से फुल है. 404 बांध आंशिक रूप से भरे हुए है. यदि इस साल मानसून सूखा रहा तो आने वाला साल राजस्थान में जल संकट की स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि तेज गर्मी से बांधों में पानी खत्म हो रहा है.