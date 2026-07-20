/राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

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Rajasthan News: उम्र के इस पड़ाव पर जिन बुजुर्गों ने कभी हवाई जहाज में सफर करने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनके लिए आज का दिन जीवनभर की यादगार बन गया. राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहला 43 बुजुर्गों का जत्था हवाई मार्ग से नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ.
सभी वरिष्ठ तीर्थयात्री काठमांडू में प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन
देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह दल जयपुर के सिंधी कैंप से बस द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जहां से वे हवाई जहाज से काठमांडू (नेपाल) पहुंचेंगे. सभी वरिष्ठ तीर्थयात्री काठमांडू में स्थित प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे.
पशुपतिनाथ जी के साथ-साथ काठमांडू के अन्य प्रमुख दर्शनीय धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा. यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के साथ-साथ बुढ़ानीलकंठ मंदिर व बोधनाथ स्तूप के भी दर्शन कर सकते हैं.
तीर्थ यात्रियों को थ्री स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था- मंत्री जोराराम कुमावत
देवस्थान मंत्री कुमावत ने कहा जो बुजुर्ग कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना देखते थे, आज सरकार उन्हें सीधे बाबा पशुपतिनाथ के द्वार पहुंचा रही है. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में कई सुधार किए गए हैं. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को धर्मशाला में ठहराया जाता था, लेकिन अब उनके लिए थ्री स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. तत्कालीन सरकार के समय काठमांडू में यात्रियों की एक दिन ठहराया जाता था, मगर अब 2 दिन ठहराया जाता है.
अब यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के साथ-साथ बुढ़ानीलकंठ मंदिर व बोधनाथ स्तूप के भी दर्शन कर सकते हैं. यात्रियों की सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए 01 सरकारी अनुरक्षक और 01 आईआरसीटीसी का स्टाफ पूरी यात्रा में साथ रहेगा. यह पहला दल अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करके 22 जुलाई-2026 को वापस जयपुर लौटेगा.
20 जुलाई से 22 सितंबर तक हर दिन काठमांडू के लिए हवाई यात्रा का संचालन
देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने आगामी शेड्यूल को लेकर बताया कि 20 जुलाई से 22 सितंबर-2026 तक हर दिन काठमांडू के लिए हवाई यात्रा का संचालन किया जाएगा. 22 सितंबर तक कुल 2,860 वरिष्ठ नागरिकों को पशुपतिनाथ जी के दर्शन करवाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसमें बीकानेर और चूरू जिले से 28 जुलाई तक कुल 382 यात्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर सकेंगे. इनमें बीकानेर जिले के 205 और चूरू जिले के 177 यात्री शामिल हैं.
अक्टूबर और नवंबर के महीनों में त्योहारों के कारण हवाई यात्राएं स्थगित रहेंगी. बचे हुए हवाई तीर्थ यात्रियों को दिसंबर महीने से दोबारा काठमांडू दर्शन के लिए भेजा जाएगा. राजस्थान सरकार की इस पहल से बुजुर्गों में भारी उत्साह है और पहले दल के यात्रियों को विदा करते समय पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.
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