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राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 43 बुजुर्गों का पहला जत्था हवाई मार्ग से नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुआ. यात्रियों को काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के साथ बुढ़ानीलकंठ मंदिर और बोधनाथ स्तूप के दर्शन भी कराए जाएंगे तथा ठहरने की व्यवस्था थ्री-स्टार होटलों में की गई है.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jul 20, 2026, 02:13 PM|Updated: Jul 20, 2026, 02:13 PM
राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू
Image Credit: Senior Citizen Pilgrimage SchemeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: उम्र के इस पड़ाव पर जिन बुजुर्गों ने कभी हवाई जहाज में सफर करने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनके लिए आज का दिन जीवनभर की यादगार बन गया. राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहला 43 बुजुर्गों का जत्था हवाई मार्ग से नेपाल स्थित बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ.

Senior Citizen Pilgrimage Scheme

सभी वरिष्ठ तीर्थयात्री काठमांडू में प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह दल जयपुर के सिंधी कैंप से बस द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जहां से वे हवाई जहाज से काठमांडू (नेपाल) पहुंचेंगे. सभी वरिष्ठ तीर्थयात्री काठमांडू में स्थित प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे.

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पशुपतिनाथ जी के साथ-साथ काठमांडू के अन्य प्रमुख दर्शनीय धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा. यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के साथ-साथ बुढ़ानीलकंठ मंदिर व बोधनाथ स्तूप के भी दर्शन कर सकते हैं.

Senior Citizen Pilgrimage Scheme
Senior Citizen Pilgrimage Scheme

तीर्थ यात्रियों को थ्री स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था- मंत्री जोराराम कुमावत

देवस्थान मंत्री कुमावत ने कहा जो बुजुर्ग कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना देखते थे, आज सरकार उन्हें सीधे बाबा पशुपतिनाथ के द्वार पहुंचा रही है. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में कई सुधार किए गए हैं. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को धर्मशाला में ठहराया जाता था, लेकिन अब उनके लिए थ्री स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. तत्कालीन सरकार के समय काठमांडू में यात्रियों की एक दिन ठहराया जाता था, मगर अब 2 दिन ठहराया जाता है.

अब यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के साथ-साथ बुढ़ानीलकंठ मंदिर व बोधनाथ स्तूप के भी दर्शन कर सकते हैं. यात्रियों की सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए 01 सरकारी अनुरक्षक और 01 आईआरसीटीसी का स्टाफ पूरी यात्रा में साथ रहेगा. यह पहला दल अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करके 22 जुलाई-2026 को वापस जयपुर लौटेगा.

Minister Joraram Kumawat
Minister Joraram Kumawat

20 जुलाई से 22 सितंबर तक हर दिन काठमांडू के लिए हवाई यात्रा का संचालन

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने आगामी शेड्यूल को लेकर बताया कि 20 जुलाई से 22 सितंबर-2026 तक हर दिन काठमांडू के लिए हवाई यात्रा का संचालन किया जाएगा. 22 सितंबर तक कुल 2,860 वरिष्ठ नागरिकों को पशुपतिनाथ जी के दर्शन करवाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसमें बीकानेर और चूरू जिले से 28 जुलाई तक कुल 382 यात्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर सकेंगे. इनमें बीकानेर जिले के 205 और चूरू जिले के 177 यात्री शामिल हैं.

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में त्योहारों के कारण हवाई यात्राएं स्थगित रहेंगी. बचे हुए हवाई तीर्थ यात्रियों को दिसंबर महीने से दोबारा काठमांडू दर्शन के लिए भेजा जाएगा. राजस्थान सरकार की इस पहल से बुजुर्गों में भारी उत्साह है और पहले दल के यात्रियों को विदा करते समय पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

Senior Citizen Pilgrimage Scheme
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यह भी पढ़ें:बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा! राजस्थान सरकार उठाएगी पूरा खर्च

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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