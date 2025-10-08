PM आवास योजना के तहत राजस्थान के 50 हजार परिवारों को मिल सकता है अपना घर!

PM Awas Yojana: राजस्थान के घुमंतु परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द राहत मिल सकती है. प्रदेश में इन परिवारों को निशुल्क पट्टा दिया जा रहा है लेकिन अब केंद्र की तरफ से इनके आवास का सपना भी साकार हो सकता है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपने का सच करने का आग्रह किया.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव

राजस्थान में 50 हजार घुमंतू परिवारों को पीएम आवास योजना के जरिए अपने घर का सपना साकार हो सकता है. राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार प्रस्ताव दिया है. पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अतिरिक्त 50 हजार घुमंतू जाति के परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत आवास मिले.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये प्रस्ताव दिया है. राज्य सरकार घुमंतू परिवारों को निशुल्क पट्टा दे रही है. उन्होंने कहा कि पक्का घर मिलेगा तो घुमंतू परिवारों का सपना सच होगा. केंद्र में राजस्थान पहला राज्य, जहां घुमंतू परिवारों को पट्टे मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

35 हजार परिवारों को मिल चुके पट्टे

अब तक राजस्थान में 35 हजार घुमंतु परिवारों को निशुल्क भूखंड,पट्टे वितरित कर चुके है. पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि घुमंतु जातियों का इतिहास खंगालकर देखे तो ये देश के ऐसे नागरिक है, जिन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली.

एक लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते है. मुगलों के समय ये जातियां क्रांतिकारी की तरह जुटी लेकिन फिर धीरे-धीरे ये जातियां बेडियों में बंध गई. उस समय की सरकारों ने इन्हें अपराधी घोषित कर दिया लेकिन अब इन्हे अपना आवास का सपना भाजपा सरकार सच करेगी.

केंद्र से जल्द राहत की उम्मीद

घुमंतु परिवारों को अब जल्द ही केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद है क्योंकि राज्य में निशुल्क पट्टा तो मिल चुका है. ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक केंद्र से राहत मिलेगी.