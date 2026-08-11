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हज यात्रा की पहली किश्त जमा करने की तारीख बढ़ी, राजस्थान के 5919 चयनित यात्रियों को राहत

Rajasthan Hajj 2027: राजस्थान के चयनित हज यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी है. राजस्थान से इस साल 5,919 हज यात्रियों का चयन हुआ है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 11, 2026, 04:18 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 04:18 PM IST
हज यात्रा की पहली किश्त जमा करने की तारीख बढ़ी, राजस्थान के 5919 चयनित यात्रियों को राहत
Image Credit: Rajasthan Hajj 2027

Rajasthan Hajj 2027: राजस्थान के हज कमेटियों द्वारा हज राशि जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज कमेटियों की मांग को ध्यान में रखते हुए हज यात्रा राशि जमा कराने की तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दिया गया है. इस साल हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और उनके ​परिजनों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है.

राजस्थान स्टेट कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया कि हज 2027 के मुकद्दस सफर पर जाने वाले चयनित हज यात्रियों को हज यात्रा की पहली किश्त 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये प्रति यात्री जमा करानी थी, जो कि अब तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है. राजस्थान राज्य से 5919 हज यात्रियों का हज के लिए चयन हुआ है.

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एडवांस हज राशि जमा करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि

हज राशि जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई. चयनित हज यात्री राशि जमा नहीं की है, तो समय-सीमा तक 1,52,300 रुपये प्रति यात्री जमा करा सकते है. https://hajcommittee.gov.in या हज सुविधा ऐप पर उपलब्ध ई-पेमेंट सुविधा के जरिए क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में हर कवर नंबर के लिए HCoI वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में तय पे-इन-स्लिप के जरिए.

हर कवर के लिए दिए गए यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर का जिक्र जमा रसीद में जरूर होना चाहिए. भुगतान रसीद, जरूरी दस्तावेज जमा करने और उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में एक अलग सर्कुलर सही समय पर जारी किया जाएगा. चयनित हज यात्री 17 अगस्त या उससे पहले जरूरी राशि जमा करने में असफल रहेंगे, उनकी हज सीटें बिना किसी और सूचना के रद्द कर दी जाएंगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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