/हज यात्रा की पहली किश्त जमा करने की तारीख बढ़ी, राजस्थान के 5919 चयनित यात्रियों को राहत

Rajasthan Hajj 2027: राजस्थान के हज कमेटियों द्वारा हज राशि जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज कमेटियों की मांग को ध्यान में रखते हुए हज यात्रा राशि जमा कराने की तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दिया गया है. इस साल हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और उनके ​परिजनों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है.

राजस्थान स्टेट कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया कि हज 2027 के मुकद्दस सफर पर जाने वाले चयनित हज यात्रियों को हज यात्रा की पहली किश्त 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये प्रति यात्री जमा करानी थी, जो कि अब तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है. राजस्थान राज्य से 5919 हज यात्रियों का हज के लिए चयन हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

एडवांस हज राशि जमा करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि

हज राशि जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई. चयनित हज यात्री राशि जमा नहीं की है, तो समय-सीमा तक 1,52,300 रुपये प्रति यात्री जमा करा सकते है. https://hajcommittee.gov.in या हज सुविधा ऐप पर उपलब्ध ई-पेमेंट सुविधा के जरिए क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में हर कवर नंबर के लिए HCoI वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में तय पे-इन-स्लिप के जरिए.

हर कवर के लिए दिए गए यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर का जिक्र जमा रसीद में जरूर होना चाहिए. भुगतान रसीद, जरूरी दस्तावेज जमा करने और उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में एक अलग सर्कुलर सही समय पर जारी किया जाएगा. चयनित हज यात्री 17 अगस्त या उससे पहले जरूरी राशि जमा करने में असफल रहेंगे, उनकी हज सीटें बिना किसी और सूचना के रद्द कर दी जाएंगी.

