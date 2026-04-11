राजस्थान में वाहनों की फिटनेस होगी आसान, अगले सप्ताह खुलेंगे 6 नए ATS!

राजस्थान में वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग अब फिटनेस केन्द्रों को बंद करने जा रहा है और उसकी जगह ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स को मंजूरी दी जा रही है.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान में वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद शुरू हो गई है. परिवहन विभाग अब फिटनेस केन्द्रों को बंद करने जा रहा है. वहीं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स को मंजूरी दी जा रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन को जल्द लागू किया जाएगा.
दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल 1 अप्रैल से देशभर में फिटनेस केद्रों के जरिए होने वाली वाहनों की फिटनेस पर रोक लगा दी थी. केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा था कि वाहनों की फिटनेस जांच का कार्य केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए ही किया जा सकता है.
पिछले वर्ष राज्य में मात्र 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी एटीएस होने के चलते इन नियमों को लागू नहीं किया जा सका था. इसके बाद 2 जुलाई 2025 को परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी.
इसी गाइडलाइन के आधार पर परिवहन विभाग ने फरवरी तक राज्य में करीब 80 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के लिए पीआरसी यानी प्रीलिम्नरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए थे. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इन पीआरसी धारक एटीएस में से परिवहन विभाग ने 6 केन्द्रों को अब आरसी जारी कर दी है. शुक्रवार को इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए. वहीं, एक दर्जन अन्य पीआरसी धारक एटीएस ने भी आरसी के लिए आवेदन किए हुए हैं.
राज्य में खुलेंगे 6 नए ATS
6 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी
आदिनाथ फिटनेस ATS कोटा, एसएस स्टोन सीकर,
भारत एंटरप्राइजेज नोहर, अग्रवाल फिटनेस सेंटर अजमेर,
ओम फिटनेस सेंटर जोधपुर और मारवाड़ फिटनेस सेंटर नागौर को जारी किए गए प्रमाण पत्र
राज्य में अभी तक केवल एक ATS को मिला हुआ था प्रमाण पत्र
जयपुर में पी स्क्वायर एटीएस को मिला हुआ था प्रमाण पत्र
इन सभी ATS से 15 अप्रैल तक शुरू हो सकेगी वाहनों की फिटनेस
वहीं एक दर्जन अन्य एटीएस को जल्द जारी हो सकेगी आरसी
वहीं, मौजूदा समय में चल रहे फिटनेस केन्द्रों का संचालन अब बंद करने की तैयारी है. राज्य में परिवहन विभाग के करीब 50 फिटनेस केन्द्र संचालित हो रहे हैं. ज्यादातर केन्द्र कोर्ट के आदेशों के आधार पर संचालित हो रहे हैं लेकिन अब वैधता अवधि समाप्त होने या अन्य कारणों से परिवहन विभाग इन फिटनेस केन्द्रों का संचालन बंद कर सकता है. परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो राज्य में संचालित सभी फिटनेस केन्द्रों का संचालन 16 अप्रैल से बंद किया जा सकता है. ऐसे में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ही फिटनेस पाने का एकमात्र विकल्प रहेंगे.
फिटनेस केन्द्र बंद होंगे लेकिन परेशानी नहीं होगी!
कुल मिलाकर परिवहन विभाग ने वाहनों की फिटनेस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कवायद तेज कर दी है. विभाग यह प्रयास कर रहा है कि यदि फिटनेस केन्द्र बंद होते हैं, तो उस स्थिति में वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो. इसके विपरीत एटीएस के जरिए वाहनों की फिटनेस को सुचारू रखा जाए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!