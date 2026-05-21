/जयपुर RTO में 7 डिजिट नंबर घोटाले पर नया खुलासा, FIR के बाद अब RC बहाली शुरू

Rajasthan News: राजस्थान के परिवहन विभाग का बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाला एक बार फिर चर्चा में है. चर्चा में इसलिए है कि जिन वीआईपी नम्बरों का गलत बैकलॉग और आवंटन मानते हुए उनकी आरसी निरस्त कर दी गई. कर्मचारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवा दी गई. अब फिर से उन्हीं वाहनों की आरसी बहाल की जा रही है. आपको बता दें कि 7 डिजिट सीरीज घोटाले में जांच करने वाले अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं.

इन्होंने पहले जिन वाहनों के बैकलॉग और आवंटन को फर्जी बताते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी थी. जनवरी और फरवरी माह के दौरान इन वाहनों की आरसी निरस्त कर दी थी. अब अपील में इन्हीं वाहनों की आरसी को फिर से बहाल किया जा रहा है. ऐसा एक-दो मामलों में नहीं, बल्कि करीब 2 दर्जन मामलों में हो चुका है. दरअसल इस पूरे मामले में जांच करने वाले अधिकारियों ने शुरू से ही सही तरीके से जांच नहीं की थी.

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आनन-फानन में लोगों को आरटीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए बुलाया गया, जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच सके, उनकी सुनवाई किए बगैर ही उनके वाहनों की आरसी निरस्त कर दी गई, यहां तक कि इन वाहन नम्बरों में गड़बड़ी मानते हुए दोषी आरटीओ कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी करवा दी गई. पुलिस में मामला दर्ज होने के चलते आरटीओ के कर्मचारी या तो हाईकोर्ट से राहत मांग रहे हैं अन्यथा कुछ कर्मचारी गैर हाजिर रहते हुए पुलिस से बचते फिर रहे हैं.

समझिए गड़बड़ी कैसी

7 डिजिट सीरीज के दुपहिया RRA0001 नम्बर को पहले कैंसिल किया गया. 6 फरवरी 2026 को डीटीओ नाथू सिंह ने वाहन की आरसी कैंसिल की. फिर 29 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने आरसी बहाल की. रोचक यह इस नम्बर में बाबुओं को दोषी बताते हुए गांधीनगर थाने में मामला दर्ज है.

7 डिजिट सीरीज की कार RRM0001 की RC 6 फरवरी 2026 को कैंसिल की. डीटीओ नाथू सिंह मांगलिया ने आरसी निरस्त की. फिर 29 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने आरसी बहाल की. इस नम्बर में भी कर्मचारियों को दोषी बताते हुए FIR दर्ज है.

कर्मचारी पुलिस से बचते फिर रहे

रोचक बात यह है कि जयपुर आरटीओ प्रथम ने तो इन वाहनों की आरसी फिर से बहाल कर दी गई है, लेकिन इन वाहनों के बैकलॉग-आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जिन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई थी, उनको राहत नहीं मिल सकी है. वे अभी भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं.

इन वाहनों के मामले में भी गड़बड़ी

कार RNX0025 की आरसी 6 फरवरी को DTO नाथू सिंह ने कैंसिल की. फिर 1 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने बहाल की. दुपहिया RPH0690 की आरसी 6 फरवरी को DTO नाथू सिंह ने कैंसिल की. अब 7 मई 2026 को डीटीओ ग्रेस कुमार अग्रवाल ने बहाल की. कार RPI5200 की आरसी 6 फरवरी DTO नाथू सिंह ने कैंसिल की. 22 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने आरसी फिर बहाल की. गलत जांच का जिम्मेदार कौन है.

सवाल यह उठता है कि आखिर शुरुआत में ही जांच के लिए परिवहन अधिकारियों ने वाहन मालिकों को पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया. आनन-फानन में न केवल वाहनों की आरसी निरस्त कर दी गई, बल्कि कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई. देखना होगा कि पूर्व में परिवहन विभाग की जांच में दोषी करार दिए गए आरटीओ कर्मचारियों को इन वाहनों की आरसी बहाल होने के बाद राहत मिल सकेगी.