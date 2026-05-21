Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर RTO में 7 डिजिट नंबर घोटाले पर नया खुलासा, FIR के बाद अब RC बहाली शुरू

जयपुर RTO में 7 डिजिट नंबर घोटाले पर नया खुलासा, FIR के बाद अब RC बहाली शुरू

Rajasthan News: परिवहन विभाग का बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाला एक बार फिर चर्चा में है. चर्चा में इसलिए है कि जिन वीआईपी नम्बरों का गलत बैकलॉग और आवंटन मानते हुए उनकी आरसी निरस्त कर दी गई.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: May 21, 2026, 05:06 PM|Updated: May 21, 2026, 05:06 PM
जयपुर RTO में 7 डिजिट नंबर घोटाले पर नया खुलासा, FIR के बाद अब RC बहाली शुरू
Image Credit: Rajasthan 7-Digit Number Scam

Rajasthan News: राजस्थान के परिवहन विभाग का बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाला एक बार फिर चर्चा में है. चर्चा में इसलिए है कि जिन वीआईपी नम्बरों का गलत बैकलॉग और आवंटन मानते हुए उनकी आरसी निरस्त कर दी गई. कर्मचारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवा दी गई. अब फिर से उन्हीं वाहनों की आरसी बहाल की जा रही है. आपको बता दें कि 7 डिजिट सीरीज घोटाले में जांच करने वाले अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं.

इन्होंने पहले जिन वाहनों के बैकलॉग और आवंटन को फर्जी बताते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी थी. जनवरी और फरवरी माह के दौरान इन वाहनों की आरसी निरस्त कर दी थी. अब अपील में इन्हीं वाहनों की आरसी को फिर से बहाल किया जा रहा है. ऐसा एक-दो मामलों में नहीं, बल्कि करीब 2 दर्जन मामलों में हो चुका है. दरअसल इस पूरे मामले में जांच करने वाले अधिकारियों ने शुरू से ही सही तरीके से जांच नहीं की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

आनन-फानन में लोगों को आरटीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए बुलाया गया, जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच सके, उनकी सुनवाई किए बगैर ही उनके वाहनों की आरसी निरस्त कर दी गई, यहां तक कि इन वाहन नम्बरों में गड़बड़ी मानते हुए दोषी आरटीओ कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी करवा दी गई. पुलिस में मामला दर्ज होने के चलते आरटीओ के कर्मचारी या तो हाईकोर्ट से राहत मांग रहे हैं अन्यथा कुछ कर्मचारी गैर हाजिर रहते हुए पुलिस से बचते फिर रहे हैं.

समझिए गड़बड़ी कैसी

7 डिजिट सीरीज के दुपहिया RRA0001 नम्बर को पहले कैंसिल किया गया. 6 फरवरी 2026 को डीटीओ नाथू सिंह ने वाहन की आरसी कैंसिल की. फिर 29 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने आरसी बहाल की. रोचक यह इस नम्बर में बाबुओं को दोषी बताते हुए गांधीनगर थाने में मामला दर्ज है.

7 डिजिट सीरीज की कार RRM0001 की RC 6 फरवरी 2026 को कैंसिल की. डीटीओ नाथू सिंह मांगलिया ने आरसी निरस्त की. फिर 29 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने आरसी बहाल की. इस नम्बर में भी कर्मचारियों को दोषी बताते हुए FIR दर्ज है.

कर्मचारी पुलिस से बचते फिर रहे

रोचक बात यह है कि जयपुर आरटीओ प्रथम ने तो इन वाहनों की आरसी फिर से बहाल कर दी गई है, लेकिन इन वाहनों के बैकलॉग-आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जिन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई थी, उनको राहत नहीं मिल सकी है. वे अभी भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं.

इन वाहनों के मामले में भी गड़बड़ी

कार RNX0025 की आरसी 6 फरवरी को DTO नाथू सिंह ने कैंसिल की. फिर 1 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने बहाल की. दुपहिया RPH0690 की आरसी 6 फरवरी को DTO नाथू सिंह ने कैंसिल की. अब 7 मई 2026 को डीटीओ ग्रेस कुमार अग्रवाल ने बहाल की. कार RPI5200 की आरसी 6 फरवरी DTO नाथू सिंह ने कैंसिल की. 22 अप्रैल 2026 को DTO ग्रेस कुमार अग्रवाल ने आरसी फिर बहाल की. गलत जांच का जिम्मेदार कौन है.

सवाल यह उठता है कि आखिर शुरुआत में ही जांच के लिए परिवहन अधिकारियों ने वाहन मालिकों को पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया. आनन-फानन में न केवल वाहनों की आरसी निरस्त कर दी गई, बल्कि कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई. देखना होगा कि पूर्व में परिवहन विभाग की जांच में दोषी करार दिए गए आरटीओ कर्मचारियों को इन वाहनों की आरसी बहाल होने के बाद राहत मिल सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घूंघट से ग्लैमर तक, राजस्थान की देसी बहू ने बदली अपनी किस्मत

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

राजस्थान में सोना-चांदी के भाव ने फिर की ताबड़तोड़ बैटिंग! महंगा हुआ 10 ग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर के रेट भी बढ़े

जयपुर में बनने जा रही 100KM की 6 लेन रिंग रोड, इन 10 तहसीलों को होगा फायदा!

Rajasthan: आज से और ढीली होगी जेब! सरस दूध और पनीर हुआ महंगा, फटाफट नोट कर लें नया भाव

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान पर गर्मी का त्रिकोणीय अटैक!

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

NEET UG 2026: नीट री-एग्जाम की तारीख तय, आज से शुरू होगा फीस रिफंड पोर्टल, जानें राजस्थान के 2 लाख छात्रों के लिए क्या हैं नए नियम

राजस्थान के 110 पेट्रोल पंप फ्यूल देने में कर रहे थे बड़ा घपला! 103 नोजल सीज, 226 पंपों की जांच

वीकेंड ट्रिप के लिए राजस्थान की बेस्ट जगह, मानसून में जन्नत से कम नहीं लगती यहां की खूबसूरती, आज ही कर लें ट्रिप प्लान

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

Nagaur: 4 थानों की पुलिस को छकाया, गेट पर लटके युवक संग 120 KM की रफ्तार से दौड़ाया डंपर, जानें ऐसा क्यों

राजस्थान में दिखेगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल छाने के साथ चलेगी तेज हवाएं

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? टंकी फुल कराने से पहले चेक कर लें अपने शहर की रेट लिस्ट

Heatwave Alert: जयपुर से लेकर जैसलमेर तक चूरू समेत इन शहरों में मौसम करने वाला है डबल अटैक, पढ़ें अब क्या है चेतावनी?

खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

राजस्थान के इस 1 शहर का अब होगा ताबड़तोड़ विकास! 49 करोड़ के महा प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार

क्या अब राजस्थान में भी AI बताएगा कब होगी बारिश? खेत से लेकर शहर तक बदल सकती है तस्वीर

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

अलवर में खेलते-खेलते मौत के जाल में फंसी दो मासूम बहनें… कार में दम घुटने से थम गई सांसें

अरे बाप रे... राजस्थान में गोल्ड के रेट ने मचाई तबाही, चांदी के प्राइस की डूबी नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

रेगिस्तान में शेर बनकर घूमता है सेना का ये ऊंट दस्ता! पल-पल करता रहता है निगरानी

राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

राजस्थान को आज और तबियत से झुलसाने की फिराक में मौसम, नौतपा से पहले ही बुरा हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र, BJP दफ्तर के बाहर पुलिस-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तगड़ी भिड़ंत

जोधपुर में सुपर बेबी का जन्म, केरू अस्पताल में गूंजी 5 किलो 200 ग्राम की अनोखी बच्ची की किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

आग की भट्टी बना राजस्थान! श्रीगंगानगर-बाड़मेर समेत इन जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

CM भजनलाल का सादगी वाला अंदाज जीत रहा दिल! गट्टूलाल यादव के घर पत्तल-दोने में किया भोजन

राजस्थान को कब मिलेगी चिपचिपी और झुलसा देने वाली गर्मी से राहत? झमाझम बारिश से ठंडक और राहतभरा एहसास!

Tags:
rajasthan news
Jaipur News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में नौतपा में धधकती अग्नि के बीच 9 दिन की कठिन तपस्या कर रहे गिरी महाराज, देखने उमड़े श्रद्धालु

अलवर में नौतपा में धधकती अग्नि के बीच 9 दिन की कठिन तपस्या कर रहे गिरी महाराज, देखने उमड़े श्रद्धालु

Alwar news
2

जयपुर RTO में 7 डिजिट नंबर घोटाले पर नया खुलासा, FIR के बाद अब RC बहाली शुरू

rajasthan news
3

नागौर में मजदूरों पर मंडरा रहा मौत का साया! मानवाधिकार आयोग सख्त, अवैध खनन पर मांगी रिपोर्ट

Nagaur News
4

विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण, शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं

Jaipur News
5

सरकारी गाड़ी RNB2400 में हुआ फर्जीवाड़ा! पहले बैकलॉग, फिर अचानक RC निरस्त, जानें पूरा मामला

Jaipur News