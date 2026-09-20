/राजस्थान के 700 स्कूलों में बनेंगे साइंस क्लब, रॉकेट बनाना भी सीखेंगे विद्यार्थी

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Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को प्रयोग आधारित बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग की ओर से प्रदेश के सात जिलों में 700 साइंस क्लब स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई है. इन क्लबों में विद्यार्थियों को किताबों के साथ-साथ प्रयोग और गतिविधियों के जरिए विज्ञान समझाया जाएगा.
पहले चरण में जयपुर, अलवर, दौसा, ब्यावर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ सहित सात जिलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का चयन किया जाएगा. प्रत्येक जिले के 100 स्कूलों में साइंस क्लब खोलने का लक्ष्य रखा गया है.
रॉकेट बनाने का दिया जाएगा प्रशिक्षण
विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार गर्ग ने इस संबंध में सातों जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. साइंस क्लब में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक गतिविधियों से जोड़ने के साथ मॉडल तैयार करने, विभिन्न प्रयोग करने और रॉकेट बनाने जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना विभाग का उद्देश्य
अनुभवी शिक्षक और वैज्ञानिक बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाएं समझाएंगे. विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और विज्ञान विषय के प्रति रुचि बढ़ाना है. विभाग ने साइंस क्लब के संचालन के लिए गाइडलाइन जारी करने के साथ पंजीकरण के लिए गूगल फॉर्म का लिंक भी उपलब्ध कराया है. साथ ही प्रत्येक जिले के लिए जिला और अकादमिक समन्वयक नियुक्त किए गए हैं.
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