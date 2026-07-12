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आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

Rajasthan Excise Department Transfer List: राजस्थान आबकारी विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आबकारी निरोधक दल के 83 प्रहराधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इस संबंध में आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं. 

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 12, 2026, 11:42 PM|Updated: Jul 12, 2026, 11:42 PM
आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी
Image Credit: Rajasthan Excise Transfer ListSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Excise Department Transfer List: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. आबकारी निरोधक दल के 83 प्रहराधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है. इस संबंध में आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं.

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विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, विभिन्न जिलों और इकाइयों में कार्यरत प्रहराधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापन स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य सरकार के इस प्रशासनिक बदलाव को विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आबकारी निरोधक दल अवैध शराब और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में इन तबादलों को विभागीय पुनर्संरचना और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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