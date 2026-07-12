/आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

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Rajasthan Excise Department Transfer List: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. आबकारी निरोधक दल के 83 प्रहराधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है. इस संबंध में आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं.
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विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, विभिन्न जिलों और इकाइयों में कार्यरत प्रहराधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापन स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.
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राज्य सरकार के इस प्रशासनिक बदलाव को विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आबकारी निरोधक दल अवैध शराब और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में इन तबादलों को विभागीय पुनर्संरचना और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
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