JJM घोटले में ACB की एसआईटी का बड़ा एक्शन, 9 आरोपी एक साथ गिरफ्तार, देखें तस्वीरें

Rajasthan News: राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गठित एसआईटी ने मंगलवार अल सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, करौली, दिल्ली समेत अन्य स्थानों पर एक साथ की गई.

ये अधिकारी हुए गिरफ्तार

एसआईटी ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के उच्च पदस्थ वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल है.

के.डी. गुप्ता (हाल मुख्य अभियंता ग्रामीण)

सुशील शर्मा (हाल वित्तीय सलाहकार, अक्षय ऊर्जा)

विशाल सक्सेना (अधिशाषी अभियंता, निलंबित)

अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त)

डी.के. गौड़ (तत्कालीन मुख्य अभियंता व तकनीकी सदस्य, सेवानिवृत्त)

महेंद्र प्रकाश सोनी (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त)

दिनेश गोयल (हाल मुख्य अभियंता प्रशासन)

सुभांशु दीक्षित (तत्कालीन सचिव आरडब्ल्यूएसएसएम; हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र-द्वितीय)

नीरज/निरिल कुमार (हाल मुख्य अभियंता, चुरू)

फर्जी प्रमाण पत्रों से 960 करोड़ के टेंडर हासिल

जांच में सामने आया है कि फर्म मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कम्पनी (प्रोपराइटर: महेश मित्तल) और मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कम्पनी (प्रोपराइटर: पदमचंद जैन) ने कथित रूप से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तैयार कराए.

इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोनों फर्मों ने राजस्थान में जारी विभिन्न टेंडरों में भाग लेकर करीब 960 करोड़ रुपये के कार्य हासिल किए. आरोप है कि यह सब पीएचईडी के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ और करोड़ों रुपये का गबन किया गया.

टेंडर प्रक्रिया में नियमों के विरुद्ध बदलाव

अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के मेजर प्रोजेक्ट्स की निविदाओं में 'साइट विजिट प्रमाण-पत्र' की अनिवार्यता नियमों के विरुद्ध जोड़ी गई

एसीबी के अनुसार, इससे बोलीदाताओं की पहचान उजागर हुई और टेंडर पूलिंग को बढ़ावा मिला, जिसके चलते असामान्य रूप से ऊंचे टेंडर प्रीमियम स्वीकृत किए गए. इन प्रीमियम को विभागीय अधिकारियों द्वारा मंजूरी देने से हजारों करोड़ रुपये के स्तर पर भ्रष्टाचार होने के तथ्य सामने आए हैं.

पहले भी दर्ज हो चुका है मामला

एसीबी ने इससे पहले भी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ट्रैप कार्रवाई की थी. प्रकरण संख्या 215/2023 में 11 आरोपियों और 2 फर्मों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य अधिकारियों एवं ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव बताई जा रही हैं.

