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अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

Jaipur Aravalli Resort Wall Collapse: जयपुर के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट में STP के निर्माण कार्य के दौरान बेसमेंट की दीवार अचानक ढह गई. हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jun 29, 2026, 02:43 PM|Updated: Jun 29, 2026, 02:43 PM
अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी
Image Credit: Jaipur Aravalli Resort Wall CollapseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Aravalli Resort Wall Collapse: राजस्थान की राजधानी जयपुर के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया. रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (Sewage Treatment Plant) का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए.

हादसे में अब तक दो मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि चार अन्य घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

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मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे की जानकारी मिलने पर जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक, एसडीएम राजेंद्र और तहसीलदार सौरभ गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया. प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है. जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद ने तीन मौतों की पुष्टि की. मृतकों में दो महिला और एक पुरुष शामिल है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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