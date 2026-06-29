/अरावली रिसॉर्ट की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल, रेस्क्यू जारी

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Jaipur Aravalli Resort Wall Collapse: राजस्थान की राजधानी जयपुर के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया. रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (Sewage Treatment Plant) का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए.
हादसे में अब तक दो मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि चार अन्य घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे की जानकारी मिलने पर जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक, एसडीएम राजेंद्र और तहसीलदार सौरभ गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया. प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है. जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद ने तीन मौतों की पुष्टि की. मृतकों में दो महिला और एक पुरुष शामिल है.
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