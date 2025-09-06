दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू ट्रक ने कुचले पदयात्री, 4 की मौत, 3 घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान में शनिवार तड़के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मोरेल नदी पुलिया के पास दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. कोटा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार व अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे रेलिंग के पास बैठे खुर्रा माता बिजासनी से आ रहे पदयात्रियों को कुचल दिया.

हादसे में कई लोग घायल हो गए. भीषण दुर्घटना में तीन पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. अन्य घायलों का इलाज जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पदयात्री थकान मिटाने के लिए रेलिंग किनारे बैठे हुए थे. तभी अचानक तेज गति से आया ट्रक उन पर चढ़ गया. घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी दिलीप सिंह मीणा, थाना अधिकारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से घायलों को ट्रक के नीचे से निकाला गया और एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया.

हादसे की सूचना पर विधायक रामबिलास मीणा भी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए. घटना के बाद सोनू बिनोरी श्याम सिंह मीणा पायलट मीना शंभू लाल कुई वाला हरकेश मतलाना सहित बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए.

इससे पूर्व घायलों को देखकर लालसोट की तरफ आ रही एक कार के चालक रौनक जैन ने घायलों को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाने का काम किया. घटना घाटा नेनबाड़ी थाना बोली क्षेत्र में पड़ती है.

डीएसपी दिलीप सिंह मीणा ने बताया कि घटना में लालसोट के चिमनपुरा गांव की दो और विजयपुरा गांव की दो महिलाओं की मौत हो गई. जिसमें उगनती देवी धोली देवी चिमनपुरा छोटी तथा मांगी देवी विजयपुरा के रूप में शिनाख्त हुई है तथा एक बालिका मंजू को रेफर किया गया है. घटना में संगीता तथा एक बालक को छोटे आई उपचार कर छुट्टी दे दी है.