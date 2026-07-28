/कोटपूतली में करंट लगने से 45 वर्षीय महिला की मौत, मुआवजे की मांग पर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन

Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटपूतली में सरुण्ड थाना इलाके के टीबा की ढाणी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. खेत में जा रही 45 वर्षीय महिला को 11 केवी विद्युत लाइन का करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. महिला को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया.

परिजनों के अनुसार, महिला जब खेत की तरफ जा रही थी, तभी वह अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गई. हादसे के बाद परिजन गंभीर अवस्था में आनन-फानन में महिला को लेकर राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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ग्रामीणों में आक्रोश बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए. ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि विभाग की लचर व्यवस्था और जर्जर लाइनों के कारण यह अनहोनी हुई है.

मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरना

आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने न्याय और उचित मुआवजे की मांग को लेकर राजकीय बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है. ग्रामीण विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन व पुलिस की समझाइश जारी

घटना की सूचना मिलते ही सरुण्ड थाना पुलिस व तहसीलदार रामधन गुर्जर राजकीय बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस प्रशासन और समझाइश करने वाले अधिकारी परिजनों को शांत कराकर पोस्टमार्टम करवाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि ग्रामीण और परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और साफ कह दिया है कि जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं होगी, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा.

