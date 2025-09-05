Zee Rajasthan
सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर, हादसे में एक दर्जन लोग घायल

Rajasthan Accident: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुरा के रीको कट सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और एक अन्य ट्रक सड़क पर पलट गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Sep 05, 2025, 10:20 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 10:20 PM IST

सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर, हादसे में एक दर्जन लोग घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुरा के रीको कट सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और एक अन्य ट्रक सड़क पर पलट गया और बस का साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया. सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से आधा दर्जन से अधिक घायलों को गंभीर हालत होने पर रेफर किया गया.

बताया जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर की ओर जा रही थी. शाहपुरा के पास जाम लगने के कारण बस चालक ने बस को डिवाइडर कूदाकर दूसरी लेन में ले जा रहा था. इस दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रेलर और सड़क किनारे खड़ा अन्य ट्रक पलट गया.

टक्कर लगने से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में कराया और यातायात को सुचारू करने के प्रयास शुरू किए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

