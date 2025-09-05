सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर, हादसे में एक दर्जन लोग घायल

Rajasthan Accident: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुरा के रीको कट सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और एक अन्य ट्रक सड़क पर पलट गया.
Trending Photos
Rajasthan Accident: राजस्थान के जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुरा के रीको कट सवारियों से भरी बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और एक अन्य ट्रक सड़क पर पलट गया और बस का साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया. सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से आधा दर्जन से अधिक घायलों को गंभीर हालत होने पर रेफर किया गया.
बताया जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर की ओर जा रही थी. शाहपुरा के पास जाम लगने के कारण बस चालक ने बस को डिवाइडर कूदाकर दूसरी लेन में ले जा रहा था. इस दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रेलर और सड़क किनारे खड़ा अन्य ट्रक पलट गया.
टक्कर लगने से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में कराया और यातायात को सुचारू करने के प्रयास शुरू किए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!