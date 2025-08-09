Zee Rajasthan
नगर निगम की गाड़ी ने ससुराल जा रहे दंपति को को कुचला, पति की मौत, पत्नी घायल

Rajasthan Accident: जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाने के पास नायला रोड पर नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vinay Pant
Published: Aug 09, 2025, 23:41 IST | Updated: Aug 09, 2025, 23:41 IST

नगर निगम की गाड़ी ने ससुराल जा रहे दंपति को को कुचला, पति की मौत, पत्नी घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जयसिंहपुरा खोर थाने के पास नायला रोड पर नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद चालक गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस और दुर्घटना थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

मृतक की पहचान जयसिंहपुरा खोर मालोलिया की ढाणी निवासी राम कल्याण सैनी उर्फ बिल्लू के रूप में हुई है. राम कल्याण अपनी पत्नी के साथ राखी बांधने के लिए ससुराल जा रहा था. मृतक की पत्नी के हल्की चोटें आई हैं. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया.

काफी संख्या में लोगों की भीड़ जयसिंहपुरा खोर थाने पर पहुंचे. परिजनों के साथ लोगों ने घटना को लेकर थाने के बाहर विरोध जताया. परिजनों का कहना है कि मृतक राम कल्याण के 3 बच्चे हैं. वह अपने घर में कमाने वाला अकेला ही था. मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए. परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए.

