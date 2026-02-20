Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में भीषण सड़क हादसे, जयपुर में ड्राइवर और तो वहीं डूंगरपुर में पति-पत्नी की हुई मौत, पढ़े बाकी जिलों की भी खबरें

Rajasthan News: राजस्थान में आज यानी 20 फरवरी को कई जगह पर सड़क हादसे हुए. जयपुर में लोहे के एंगल से कार टकरायी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई. वहीं, भारत माला स्टेट हाईवे पर बाइक की टक्कर में दो व्यक्तियों की मौके पर जान चली गई. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Feb 20, 2026, 05:05 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 05:05 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! जानें आगामी एक सप्ताह का WEATHER अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! जानें आगामी एक सप्ताह का WEATHER अपडेट

अब कलेक्टर से आम जानता की होगी सीधे बात, झटपट होगा समस्याओं का समाधान!
11 Photos
Rajasthan Contact Portal

अब कलेक्टर से आम जानता की होगी सीधे बात, झटपट होगा समस्याओं का समाधान!

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका
6 Photos
tonk Panchayat

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह
5 Photos
Panchayat Election

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह

राजस्थान में भीषण सड़क हादसे, जयपुर में ड्राइवर और तो वहीं डूंगरपुर में पति-पत्नी की हुई मौत, पढ़े बाकी जिलों की भी खबरें

Rajasthan News: राजस्थान में आज यानी 20 फरवरी को कई जगह पर सड़क हादसे हुए. जयपुर में ट्रैक्टर ने पीछे से कार में टक्कर मारी, जिसने एक मोटरसाइकिल को भी कुचल दिया. पढ़ें और भी खबरें.

लोहे के एंगल से टकराई कार

जयपुर में एक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां लोहे के एंगल से कार टकरायी. लोहे का एंगल ड्राइवर के आरपार घुसा. यह घटना देर रात मुरलीपुरा के केडिया पैलेस की है. वहीं, कटर मशीन से लोहे के एंगल को काटकर घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान घायल आनंद सिंह शेखावत की मौत हुई. चालक कालवाड़ रोड का रहने वाला था.

जयपुर में ट्रैक्टर ने पीछे से कार में मारी टक्कर

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में पुलिस थाने के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया. टोड़ी मोड़ से जयपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चालक ने हाईवे पर दहशत फैला दी. ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में पत्थर भरे हुए थे और चालक मोबाइल पर बात कर रहा था तभी ट्रैक्टर चालक बेकाबू होकर पहले मारुति कार को टक्कर मारी. इसके बाद एक मोटरसाइकिल को भी कुचल दिया. इससे आगे ट्रैक्टर ने एक महिला और पुरुष को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद भी ट्रैक्टर यहीं नहीं रुका. ट्रैक्टर ने बिजली के पोल को भी टक्कर मार दी. चौराहे पर खड़ा पतासी का ठेला भी ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और पूरी तरह चूर-चूर हो गया. पतासी विक्रेता के मामूली चोटें आईं हैं. घायल ट्रैक्टर चालक महिला और पुरुष को तुरंत एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

भारत माला पर हादसे में 2 युवकों की मौत

भारत माला स्टेट हाईवे पर गुरुवार को देर शाम कार व बाइक की टक्कर में दो व्यक्तियों की मौके पर ही दुर्घटना में मौत हो गई. थानाधिकारी बलदेव राम ने बताया कि बागोडा टोल प्लाजा से चार किमी दूर बागोड़ा धुम्बडिया नदी पुल पर कार सवार रामदेवरा से गुजरात की तरफ जा रहे थे. कार सवार ने मोटरसाइकिल को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी. भालनी निवासी दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक बताए जा रहे हैं रूपा की ढाणी भालनी निवासी मृतक रमेश (38) व पोसा राम (40) पुत्र मोड़ा राम भील यह युवक दोनों सगे भाई हैं.

पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर

झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा के समीप तेज रफ्तार दूध वाहन पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में भानपुरा मध्यप्रदेश निवासी बाइक चालक नंदसिंह गंभीर घायल हो गया. राहगीरों ने घायल नंद सिंह को निजी वाहन से चौमहला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर किया गया है. उधर घटना की सूचना पर पहुंची उन्हेल थाना पुलिस ने दूध वाहन पिकअप को जप्त कर लिया है. हालांकि पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दो कारों में हुई आमने -सामने भिड़ंत

चूरू जिले के रतनगढ़ में आज सुबह दो कारों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में दोनों कारों में सवार छह लोग घायल हो गए. घटना रतनगढ़ तहसील के गांव बीरमसर की है. घटना के बाद चीख पुकार मच गई तथा लोग एकत्रित हो गए. हादसे की सूचना पर टोल प्लाजा के कार्मिक मौके पर पहुंचे एवं घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर तीन जनों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रैफर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, बीकानेर निवासी 47 वर्षीय जयशंकर ब्राह्मण अपने माता व पिता के साथ गमी में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहा थे. वहीं, तारानगर के चंगोई निवासी 36 वर्षीय सुरेश मेघवाल जयपुर से शहर की तरफ आ रहा था. सुरेश के साथ झुंझुनूं जिले के दो और लोग सवार थे कि नेशनल हाइवे 11 पर गांव बीरमसर के पास दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में दोनों कारों में सवार वृद्ध दंपत्ति सहित छह लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 72 वर्षीय महिला सहित तीन लोगों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर कर दिया. सूचना पर एएसआई राजेंद्रसिंह मय जाप्ता जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली.

डंपर के पीछे टकराई बाइक

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा मार्ग पर बोरी गांव में बीती रात एक बाइक आगे चल रहे डंपर से टकरा गई. हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला गंभीर घायल हो गई. पुलिस के अनुसार ढेड़को का वेला निवासी मगनलाल पुत्र कमलाशंकर खराड़ी अपनी पत्नी विमला खराड़ी तथा भाभी ललिता खराड़ी के साथ बाइक से बीती रात डूंगरपुर शहर से अपने घर लौट रहे थे. बोरी गांव के निकट उनकी बाइक आगे चल रहे एक डंपर के पीछे जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मगनलाल खराड़ी और उनकी पत्नी विमला को मृत घोषित कर दिया. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल ललिता का प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर किया गया है. पुलिस ने डंपर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news