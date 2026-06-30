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जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

Rajasthan Accident: जयपुर में सड़क किनारे खड़ी कार से SMS मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान डॉ. संदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो स्किन विभाग में प्रथम वर्ष के रेजिडेंट थे.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 30, 2026, 12:07 PM|Updated: Jun 30, 2026, 12:07 PM
जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के जयपुर में सोमवार दोपहर एक कार में रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. रेजिडेंट रोड किनारे कार लगाकर उसमें सोया था. पेट्रोल खत्म होने पर बंद हुई कार में गर्मी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई. आदर्श नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है.

हादसे में डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा निवासी उदयपुरवाटी झुंझुंनू की मौत हो गई. वह SMS मेडिकल कॉलेज के स्कीन डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था. दोपहर करीब 3 बजे आदर्श नगर थाना पुलिस को राहगीरों ने बर्फखाना के पास रोड किनारे खड़ी कार में युवक के बेसुध पड़े होने की सूचना दी थी.

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कार से शराब की बोतल बरामद

पुलिस ने मौक पर पहुंचकर लॉक कार को खोलने के प्रयास के साथ उसमें ड्राइवर सीट पर बैठे युवक को काफी आवाज लगाई. काफी प्रयास के बाद कार का शीशा तोड़कर गेट के लॉक खोले गए. कार के अंदर ड्राइवर सीट पर पड़े युवक को चेक करने पर उसकी मौत होने का पता चला. पुलिस को कार के अंदर ही शराब का क्वार्टर भी पड़ा मिला.

पुलिस ने FSL टीम की मदद से सबूत जुटाए. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए शव को SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया. पुलिस प्रथमदृष्टया जांच में सामने आया है कि मृतक संदीप ने शराब का नशा कर रखा था. शराब के नशे में रोड किनारे कार खड़ी कर एसी चलाकर उसमें ही सो गया.

दम घुटने से मौत की आशंका

स्थानीय लोगों से पता चला कि घटना से करीब 5 घंटे पहले से कार यहां खड़ी हुई थी. माना जा रहा है कि शराब के नशे में संदीप एसी चलाकर सो गया. पेट्रोल खत्म होने पर बंद हो गई. लॉक कार के अंदर गर्मी में पड़े रहने के कारण उसका दम घुटने से मौत हो गई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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