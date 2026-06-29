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हाईवे पर खड़ी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, बस में सवार तीन लोगों की मौत

Rajasthan Accident: जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर खराब होकर खड़ी एक कोच बस में तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 29, 2026, 11:32 AM|Updated: Jun 29, 2026, 11:32 AM
हाईवे पर खड़ी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, बस में सवार तीन लोगों की मौत
Image Credit: Dudu AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में रविवार को जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. मोखमपुरा के पास हाईवे किनारे खराब होकर खड़ी एक यात्री बस में तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

वहीं आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब चित्तौड़गढ़ से जयपुर आ रही यात्रियों से भरी कोच बस तकनीकी खराबी के कारण हाईवे किनारे खड़ी थी. इसी दौरान तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और उसमें सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

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दो घायलों को जयपुर SMS अस्पताल किया गया रेफर

हादसे की सूचना मिलते ही मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया.

हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम

दुर्घटना के बाद जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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