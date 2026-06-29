/हाईवे पर खड़ी बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, बस में सवार तीन लोगों की मौत

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Rajasthan Accident: राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में रविवार को जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. मोखमपुरा के पास हाईवे किनारे खराब होकर खड़ी एक यात्री बस में तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
वहीं आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब चित्तौड़गढ़ से जयपुर आ रही यात्रियों से भरी कोच बस तकनीकी खराबी के कारण हाईवे किनारे खड़ी थी. इसी दौरान तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और उसमें सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.
दो घायलों को जयपुर SMS अस्पताल किया गया रेफर
हादसे की सूचना मिलते ही मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया.
हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम
दुर्घटना के बाद जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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