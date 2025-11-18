कोटपूतली में एक के बाद एक तीन दर्दनाक सड़क हादसे, दो की मौत, तीन घायल

Kotputli Accident: कोटपूतली में करीब एक ही समय में तीन अलग-अलग सड़क हादसे हुए. इन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए.
Kotputli Accident: राजस्थान के कोटपूतली में करीब एक ही समय में तीन अलग-अलग सड़क हादसे हुए. इन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए. सभी पीड़ित बाइक सवार थे.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से राजकीय बीडीएम अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने देवेश निवासी यूपी और राजू निवासी शुक्लाबास को मृत घोषित कर दिया. करण और कृष्ण दोनों यूपी निवासी, गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें से दो को जयपुर रेफर किया गया है.
दो हादसे सीधे बीडीएम अस्पताल के सामने हुए, जबकि तीसरा हादसा नारेहेड़ा-पाटन मार्ग पर हुआ. घटनाओं के बाद जयपुर-दिल्ली हाइवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी प्रयास के बाद खुलवाया. पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है.
