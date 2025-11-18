Zee Rajasthan
कोटपूतली में एक के बाद एक तीन दर्दनाक सड़क हादसे, दो की मौत, तीन घायल

Kotputli Accident: कोटपूतली में करीब एक ही समय में तीन अलग-अलग सड़क हादसे हुए. इन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 18, 2025, 10:30 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 10:30 PM IST

कोटपूतली में एक के बाद एक तीन दर्दनाक सड़क हादसे, दो की मौत, तीन घायल

Kotputli Accident: राजस्थान के कोटपूतली में करीब एक ही समय में तीन अलग-अलग सड़क हादसे हुए. इन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए. सभी पीड़ित बाइक सवार थे.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से राजकीय बीडीएम अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने देवेश निवासी यूपी और राजू निवासी शुक्लाबास को मृत घोषित कर दिया. करण और कृष्ण दोनों यूपी निवासी, गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें से दो को जयपुर रेफर किया गया है.

दो हादसे सीधे बीडीएम अस्पताल के सामने हुए, जबकि तीसरा हादसा नारेहेड़ा-पाटन मार्ग पर हुआ. घटनाओं के बाद जयपुर-दिल्ली हाइवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी प्रयास के बाद खुलवाया. पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है.

सरकारी टीचर से रेप करने वाले RAC कांस्टेबल को जेल हुई. अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करता था. साथ ले जाकर दुष्कर्म किया था. 8 साल पुराने मामले में SC-ST कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी जय कुमार शर्मा को 7 साल कठोर कारावास एवं 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.

14 मई 2017 को कुन्हाड़ी थाने में पीड़िता ने शिकायत दी थी. घर पर पहुंच महिला को धमकाया एवं साथ बैठाकर नान्ता सुखाड़िया आवास योजना ले गया, वहां मारपीट एवं रेप किया. गले से सोने की चेन भी ले ली. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. कोर्ट ने 20 गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई.

