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जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में 125 परीक्षा केंद्र, Sensitive सेंटरों पर तीखी नजर

UPSC Civil Services Exam Rajasthan: राजस्थान प्रशासन 24 मई 2026 को होने वाली UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: May 21, 2026, 07:15 AM|Updated: May 21, 2026, 07:15 AM
जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में 125 परीक्षा केंद्र, Sensitive सेंटरों पर तीखी नजर
Image Credit: Ai Generated Image

UPSC Prelims 2026: 24 मई को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को लेकर राजस्थान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. परीक्षा के सफल और व्यवस्थित आयोजन को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.


बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में बनाए गए कुल 125 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, इसलिए परिवहन, कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जाए.

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प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्रों वाले क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही पेयजल, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई. संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं.


मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए. किसी भी प्रकार की अनियमितता या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए.


बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था विजय कुमार सिंह, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, एनएचएम आयुक्त डॉ. जोगा राम, कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह और जयपुर कलेक्टर संदेश नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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