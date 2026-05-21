/जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में 125 परीक्षा केंद्र, Sensitive सेंटरों पर तीखी नजर

UPSC Prelims 2026: 24 मई को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को लेकर राजस्थान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. परीक्षा के सफल और व्यवस्थित आयोजन को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई.



बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में बनाए गए कुल 125 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, इसलिए परिवहन, कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जाए.

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प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्रों वाले क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही पेयजल, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई. संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं.



मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए. किसी भी प्रकार की अनियमितता या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए.



बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था विजय कुमार सिंह, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, एनएचएम आयुक्त डॉ. जोगा राम, कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह और जयपुर कलेक्टर संदेश नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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