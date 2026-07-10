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राजस्थान सरकार की पहल, अब निजी संस्थाओं, NGO के माध्यम से किसानों तक बनाएंगे पहुंच

Jaipur News: राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने और जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने 32 संस्थाओं के साथ गैर-वित्तपोषित MoU किए हैं. पहल का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, AI, जल संरक्षण और किसानों के प्रशिक्षण के जरिए कृषि को नई दिशा देना.
 

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: Jul 10, 2026, 05:35 PM|Updated: Jul 10, 2026, 05:35 PM
राजस्थान सरकार की पहल, अब निजी संस्थाओं, NGO के माध्यम से किसानों तक बनाएंगे पहुंच
Image Credit: कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने 32 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राज्य में अब किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटीज और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से एमओयू साइन किए गए. इन समझौतों से किसानों की उपज बढ़ाने और आय बढ़ोतरी के प्रयास होंगे.

आपको बता दें कि आज के समझौतों से कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी का आगाज हुआ है. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने 32 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए हैं. प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि एवं किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह बड़ी पहल की गई है. पंत कृषि भवन में 32 संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किए गए.

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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर किसानों के हित में यह समझौते किए गए हैं. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने राज्य में कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों, अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं एवं एग्रीटेक कंपनियों के साथ यह समझौते किए हैं. बड़ी बात यह है कि यह सभी समझौते गैर वित्त पोषित हैं. यानी कि इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा.

सम्बाेधन में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में गिरावट, मृदा की उर्वरता में कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव जैसी गंभीर चुनौतियां किसानों के सामने हैं. इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है. सरकार के साथ अनुसंधान संस्थानों, कृषि विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से किसानों के हित के लिए कार्य किए जा सकते हैं.

इन संस्थानों के साथ हुए एमओयू
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सेवा मंदिर, प्रदान संस्था
- सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, अर्पण सेवा संस्थान
- फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, जन चेतना संस्थान
- GVNML दूदू, ढूंढाड़ धरोहर, वाग्धारा बांसवाड़ा,
- CEEW जयपुर, मंजरी उदयपुर, सृजन संस्था, बृज फाउंडेशन
- उन्नति, IBTADA, गोयल ग्रामीण विकास संस्थान, RNFC
- IORA इकोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर
- कृिमांशी टेक्नोलॉजीज जोधपुर, टिक्की एग्रो सॉल्युशंस जयपुर
- किसान ट्रीट एग्रीटेक इंडिया हनुमानगढ़, सेलेस्टियल उदयपुर
- मेवा बाजार जयपुर, एग्राे वाहिनी अलवर, अर्थी टेल्स दिल्ली
- वेल्ट्रियोनेक्स स्मार्ट क्रिएशन्स कोटा, नर्चरिंग तत्वाज एग्रोकेयर उदयपुर
- वर्डेन्ट ऑटोबोट्स जयपुर संस्थाओं के साथ किए गए समझौते

हर 3 माह में की जाएगी प्रगति समीक्षा
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि संस्थाएं अपनी विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमता, अनुभव एवं संसाधनों के माध्यम से कृषि विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी. इससे विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक व्यापक स्तर पर किसानों तक पहुंचेगा तथा कृषि विकास की गति को नई दिशा मिलेगी. समारोह में उद्यानिकी विभाग की आयुक्त श्वेता चौहान ने कहा कि इन समझौतों के जरिए कार्य करने की हर 3 माह में समीक्षा की जाएगी. राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि संस्थाओं के सहयोग से किसानों के हित में कार्य किए जाएं. इससे आधुनिक तकनीकों का तेजी से प्रसार होगा. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा और कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने भी इस पहल की सराहना की है.

यह है एमओयूज का उद्देश्य
- राज्य में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देना
- जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, मृदा एवं जल संरक्षण पर जोर
- कृषि विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार करना
- डिजिटल कृषि, कृषि में एआई को बढ़ावा देना
- किसानों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास करने पर जोर
- महिला एवं युवा किसानों का सशक्तिकरण तथा कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना
- खेती की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी है उद्देश्य.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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