Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राजस्थान कृषि विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. विभाग अब अधिकारियों के लिए ‘पूल सिस्टम’ शुरू करने जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत अधिकारी अलग-अलग सरकारी गाड़ियों की बजाय एक ही वाहन में साथ सफर करेंगे. विभाग का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और सरकारी खर्च में कमी आएगी. यह व्यवस्था सोमवार से लागू की जा रही है.

10 किलोमीटर दायरे में रहने वाले अफसर होंगे शामिल

कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि जिन अधिकारियों का निवास कार्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा. ऐसे अधिकारियों का समूह तैयार किया गया है ताकि वे एक ही सरकारी वाहन का उपयोग कर सकें. योजना के अनुसार एक गाड़ी में तीन से चार अधिकारी साथ दफ्तर आएंगे और वापस जाएंगे. इसके लिए विभाग ने अधिकारियों की सूची और रूट मैप भी तैयार कर लिया है.

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अलग-अलग सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर लगेगी रोक

अब तक अक्सर ऐसा देखा जाता था कि एक ही इलाके या एक ही रास्ते से आने वाले अधिकारी अलग-अलग सरकारी वाहनों से कार्यालय पहुंचते थे. विभाग ने इसी व्यवस्था को बदलने का फैसला किया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही रूट के अधिकारियों के लिए अलग-अलग गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जाएगा. विभाग का दावा है कि इससे हर महीने बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की बचत होगी. साथ ही सरकारी वाहनों के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम होगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी बैठकें और ट्रेनिंग

कृषि विभाग ने ईंधन और समय बचाने के लिए बैठकों और ट्रेनिंग के तरीके में भी बदलाव करने का निर्णय लिया है. अब अधिकांश बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे. इस फैसले के बाद अधिकारियों को छोटी-छोटी बैठकों के लिए बार-बार जयपुर या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फील्ड विजिट केवल जरूरी परिस्थितियों में ही की जाएगी.

पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद

विभाग का कहना है कि इस पहल से सिर्फ सरकारी खर्च ही कम नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा. सड़कों पर सरकारी वाहनों की संख्या घटने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. इसके अलावा अधिकारियों के एक साथ सफर करने से समय प्रबंधन बेहतर होगा और कार्यालय में देरी से पहुंचने की समस्या पर भी नियंत्रण लग सकेगा.

दूसरे विभागों के लिए बन सकता है मॉडल

राजस्थान कृषि विभाग की यह पहल अब अन्य सरकारी विभागों के लिए भी उदाहरण बन सकती है. यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो भविष्य में दूसरे विभाग भी इसी तरह का कारपूल सिस्टम अपना सकते हैं. इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और खर्च में कमी लाने में मदद मिल सकती है.