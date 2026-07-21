/किसानों को मिल सकती है दलहन बीज पर 100 प्रतिशत की सब्सिडी! राजस्थान कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

Rajasthan News: राजस्थान कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" के तहत प्रमाणित बीज वितरण पर किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान देने की मांग की है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (दलहन मिशन) संजय कुमार अग्रवाल को पत्र लिखा है. पत्र में कृषि आयुक्त ने लिखा है कि वर्तमान में केवल 50 प्रतिशत अनुदान मिलने के कारण लघु, सीमांत किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसान आर्थिक कारणों से प्रमाणित बीज खरीदने में सक्षम नहीं हैं. इससे मिशन के लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई आ रही है.

उन्नत दलहनी किस्मों को बढ़ावा देने का कार्य जारी

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वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक संचालित "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" के तहत उन्नत दलहनी किस्मों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है. साथ ही गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन तथा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर सहायता दी जा रही है. इसके बावजूद बीज वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है. कृषि आयुक्त ने कहा है कि वर्ष 2024-25 से लागू "नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स" के तहत प्रमाणित बीज वितरण पर किसानों को 100 प्रतिशत सहायता दी जा रही है. इसी कारण उस मिशन में बीज वितरण की प्रगति उल्लेखनीय रही है. ऐसे में यदि दलहन मिशन में भी यही व्यवस्था लागू की जाए, तो दलहन फसलों का रकबा बढ़ेगा. साथ ही उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकेगी.

पिछले तीन वर्षों में प्रमाणित बीज वितरण की पुअर परफॉर्मेंस रही है. वर्ष 2023-24 में 44100 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य था. कृषि विभाग मात्र 0.30 प्रतिशत ही बीज वितरण कर सका. वर्ष 2024-25 में 31 हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य था. इसमें से करीब 18.63 प्रतिशत दलहन बीज वितरण हुआ. वर्ष 2025-26 में 46342 क्विंटल बीज वितरण लक्ष्य था. इसमें से 3.75 प्रतिशत ही दलहन बीज का वितरण हो सका.

73 करोड़ अतिरिक्त राशि की होगी जरूरत

वर्ष 2026-27 में खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों के लिए राज्य में 1.69 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए 73.50 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है. कृषि विभाग का कहना है कि यदि बीज वितरण पर 100 प्रतिशत अनुदान लागू किया जाता है, तो इसके लिए 73.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी.

कृषि आयुक्त ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खाद्य तेल मिशन की तर्ज पर दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर भी 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाए. विभाग का मानना है कि इससे किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, प्रमाणित बीजों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को गति मिलेगी. साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा.

