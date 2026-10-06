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यूरिया-डीएपी के साथ अब नहीं बेच सकेंगे अन्य उत्पाद, कृषि विभाग ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों पर दिखाई सख्ती

Jaipur News : राजस्थान में  रबी सीजन की बुवाई से पहले यूरिया और डीएपी की भारी मांग है. इसे देखते हुए कृषि विभाग भी सतर्कता से किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है. इसे लेकर कृषि विभाग ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों को सप्लाई करने को लेकर जिम्मेदारी तय कर दी है. वहीं कम्पनियों को जीरो टैगिंग के निर्देश दिए गए हैं. अक्टूबर के पहले सप्ताह से रबी सीजन की फसलों की बुवाई शुरू होने जा रही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published:Oct 06, 2026, 12:12 PM IST | Updated:Oct 06, 2026, 12:12 PM IST
यूरिया-डीएपी के साथ अब नहीं बेच सकेंगे अन्य उत्पाद, कृषि विभाग ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों पर दिखाई सख्ती
Image Credit: Rajasthan Agriculture Department Urea DAP Tagging Ban

अक्टूबर के पहले सप्ताह से रबी सीजन की फसलों की बुवाई शुरू होने जा रही है. किसानों के बीच इस समय सरसों की बुवाई से पहले डीएपी और यूरिया की भारी मांग है. लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को यूरिया और डीएपी निर्धारित दरों पर नहीं मिल पा रहा है. वितरकों द्वारा किसानों को डीएपी के साथ अन्य उत्पाद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है. वहीं वितरकों का तर्क है कि ये अन्य उत्पाद उर्वरक निर्माता कम्पनियों द्वारा जबरन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है. दरअसल कई तरह के जैविक खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट और अन्य रासायनिक पदार्थों को उर्वरक कम्पनियां डीएपी और यूरिया के साथ बेचती हैं. इसे कृषि विभाग की भाषा में टैगिंग कहा जाता है. इन गड़बड़ियों को लेकर अब कृषि विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उर्वरकों की आपूर्ति के दौरान अन्य उत्पाद नहीं बेचे जाएं.

यूरिया-डीएपी की सप्लाई को लेकर आदेश क्या ?

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- कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों को लिखा पत्र

- लिखा, कम्पनियां दावा तो करती हैं कि उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद नहीं देते

- लेकिन राज्य के लगभग हर हिस्से से विभाग को मिल रही हैं शिकायतें

- यूरिया-डीएपी के साथ अन्य उत्पाद बेचे जाने की मिल रही हैं शिकायतें

- आयुक्त ने कहा, सख्ती से पालना हो कि टैगिंग नहीं की जाएगी

- उर्वरकों के साथ कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैविक उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे

- किसी भी किसान, पैक्स, KVSS, या रिटेलर को मजबूर नहीं किया जाएगा

- उर्वरक की आपूर्ति के साथ ऐसे कोई भी उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

- निर्माता कम्पनियां यह भी देखें कि पैक्स, KVSS या रिटेलर कम्पनी के नाम पर अन्य उत्पाद नहीं बेचें

- इन निर्देशों की पालना के लिए एक आंतरिक निगरानी प्रणाली विकसित करेंगी

- अनधिकृत आवंटन, उर्वरक के डायवर्जन, विभाग के आवंटन का अनुपालन न करने,

- सरकारी निर्देशों के विपरीत चुनिंदा आपूर्ति, या टैगिंग करने,

- आदि इस तरह के सभी मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा

- उल्लंघनों के मामलों में लागू अधिनियमों, नियमों, नियंत्रण आदेशों के तहत कार्रवाई की जाएगी

- इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी/अधिकारी/वितरक/डीलर की होगी

कृषि विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उर्वरकों को लाने वाली रेल रैक को कृषि विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लगाया जाएगा। उर्वरकों का जिलावार, संस्थावार और डीलरवार आवंटन/वितरण पूरी तरह से कृषि विभाग द्वारा जारी आवंटन योजना के अनुसार ही किया जाएगा. उर्वरक निर्माता कंपनियां डीलरों या अन्य वितरण चैनलों के बीच आवंटन को स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकेंगी. उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति के लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने नोडल अधिकारी भी लगाए हैं.

सहकारी समितियों को उर्वरक आपूर्ति में प्राथमिकता

- कृषि विभाग ने उर्वरक निर्माता, आपूर्तिकर्ता कम्पनियों को दिए निर्देश

- पैक्स और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को उर्वरक आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी

- अनुमानित उर्वरक मांग को आवंटन प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल किया जाएगा

- सहकारिता विभाग को समय से पहले भुगतान करने के निर्देश दिए गए

- रेक के पहुंचने से एक दिन पहले उर्वरक आपूर्ति कंपनी को भुगतान करने के निर्देश

- बिना मंजूरी के कम्पनियां अपने स्तर पर कोई डायवर्जन नहीं कर सकेंगी

- परिचालन परिस्थितियों के कारण होने वाले बदलाव की भी मंजूरी लेनी होगी.

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