Rajasthan Agriculture Supervisor Bharti 2026: 1100 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 12वीं पास और बीएससी युवाओं के लिए सुनहरा मौका

Rajasthan Agriculture Supervisor Bharti 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए साल का बड़ा तोहफा सामने आया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) के पदों पर भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन (संख्या 03/2026) जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1100 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार राजस्थान सरकार के आधिकारिक SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.आवेदन शुरू होने की तिथि 13 जनवरी 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 है.

पात्रता मानदंड

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को काफी सरल रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवेश के युवा इसमें शामिल हो सकें. शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कृषि विषय (Agriculture) के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो. इसके अलावा, कृषि में बीएससी (B.Sc. Agriculture) डिग्री धारक भी इस पद के लिए पात्र हैं.न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है. राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप

कृषि पर्यवेक्षक के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. यह परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों और संशोधित भर्ती विनियमों के तहत पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसे आप इन चरणों में पूरा कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.यदि पहले नहीं किया है, तो One Time Registration (OTR) प्रक्रिया पूरी करें.फिर SSO आईडी से लॉगिन कर 'Ongoing Recruitment' सेक्शन में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का चयन करें. दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट ले लें.

विवरण जानकारी पद का नाम कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) कुल पद 1100 वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in स्थान राजस्थान

राजस्थान कृषि विभाग में करियर बनाने का यह एक बेहतरीन अवसर है.आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

