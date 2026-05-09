/GRAM 2026 से पहले राजस्थान में निवेश की लहर, किसानों की चमकेगी किस्मत!

Rajasthan Agritech Meet 2026: राजस्थान सरकार 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन करने जा रही है. एग्रीटेक मीट के आयोजन से पहले शुक्रवार को हैदराबाद में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया. खास बात यह है कि यहां कृषि विभाग ने मौके पर ही 203 करोड़ रुपए लागत के एमओयू क्रियान्वित कर लिए हैं. हैदराबाद में हो रही GRAM इन्वेस्टर्स मीट के दौरान कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने एक बार फिर करिश्मा कर दिखाया है.

पिछले 2 दिनों से हैदराबाद में डटे रहने के दौरान कृषि आयुक्त ने विभिन्न उद्यमियों और कंपनी प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए 203 करोड़ निवेश के एमओयू क्रियान्वित किए हैं. यहां 7 अलग-अलग कम्पनियों के साथ इन्वेस्टर्स मीट में MOU साइन किए गए हैं. इससे राजस्थान में कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी.

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राजस्थान में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ने से न केवल किसानों की उपज को सही बाजार मिल सकेगा. साथ ही कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर और आर्थिक रूप से उन्नति हो सकेगी. हैदराबाद से पहले अहमदाबाद, बेंगलूरु और दिल्ली में भी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जा चुकी हैं. प्रत्येक इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उद्यमियों के साथ वन टू वन संवाद करते हैं. इससे निवेशकों में राजस्थान में आर्थिक निवेश करने को लेकर भरोसे का वातावरण उत्पन्न हुआ है.

हैदराबाद में यह MOU हुए क्रियान्वित

हेसा एंटरप्राइजेज ने FPO सेक्टर में 100 करोड़ निवेश का MOU किया. यह कंपनी प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर FPOs को मजबूत करेगी. अम्बाती फूड प्रोसेसिंग ने 50 करोड़ निवेश का एमओयू किया. कंपनी द्वारा दौसा में इंटिग्रेटेड फूड पार्क बनाया जाएगा. महान कालेश्वरा एग्रीटेक ने 20 करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता दिखाई.

कंपनी जयपुर में सीड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी. चक्र सीड्स कंपनी ने जयपुर में 10 करोड़ निवेश का एमओयू किया. मुरलीधर सीड्स कॉर्प ने जयपुर में 10 करोड़ में सीड प्रोसेसिंग का एमओयू किया. संपूर्ण सीड्स कंपनी ने जयपुर में 10 करोड़ निवेश करने का एमओयू किया. पार्श्वनाथ एग्रीटेक कंपनी ने जोधपुर में 3 करोड़ से ग्रेन फूड प्रोसेसिंग का प्रस्ताव दिया.

राजस्थान फाउंडेशन का भी मिल रहा सहयोग

आपको बता दें कि इससे पहले अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट भी काफी सफल रही थी. अहमदाबाद में कृषि विभाग की टीम ने 4 कंपनियों के साथ एमओयू किया था. अहमदाबाद में किए गए एमओयूज में कृषि के अलावा डेयरी सेक्टर और पशुपालन के क्षेत्र में 155 करोड़ राशि निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे.

शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में भी कृषि विभाग की टीम को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल को राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा का भी लगातार सहयोग मिल रहा है. लगातार हो रहे एमओयूज को देखते हुए कृषि विभाग को उम्मीद है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक सफल साबित हो सकेगा.

